Com instalação da UPA no antigo hospital municipal, Alfredo Abrahão volta atender perfil habitual de traumas e queimaduras

21 de fevereiro de 2026
upa

Rede municipal de saúde passou por readequações para atender melhor a população (Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante o feriado de Carnaval, a rede municipal de saúde de Anápolis passou por readequações nos atendimentos da rede de urgência e emergência para se iniciar o processo de ampla reforma na UPA localizada na Vila Esperança. Agora, passado esse período de transição, a Secretaria Municipal de Saúde reforça como estão estabelecidos os locais e unidades de assistência médica à população – a depender da demanda de cada caso.

Urgência e Emergência

A UPA 24h Alair Mafra, Unidade Mista da Vila Norte e o Centro Médico da Jaiara são responsáveis por atender todos os tipos de casos de urgência e emergência em Anápolis. A UPA Alair Mafra, que anteriormente funcionava na Vila Esperança, passou a operar no antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio no último domingo (15), com funcionamento ininterrupto e acesso pela Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara. As três unidades estão preparadas para receber demandas clínicas agudas e demais situações que necessitam de avaliação imediata, garantindo acolhimento 24 horas à população.

Já o Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA) retorna portas abertas exclusivamente para atendimentos de trauma, ortopedia e queimaduras.

Vale destacar que a Unidade de Saúde da Mulher segue funcionando no térreo do antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio. Lá são realizados apenas atendimentos ambulatoriais. O serviço não funciona 24 horas e não possui porta aberta. O acesso ocorre exclusivamente por demanda regulada, mediante encaminhamento prévio dentro da rede municipal de saúde.

Atendimentos nas USFs

As Unidades de Saúde da Família (USFs) são a principal porta de entrada para atendimentos eletivos e acompanhamento contínuo da população, atuando na atenção primária. Nessas unidades são realizados atendimentos clínicos de rotina, acompanhamento de doenças crônicas, pré-natal, vacinação, curativos e ações de promoção e prevenção em saúde.

As Unidades de Saúde da Família (USFs) não são destinadas ao atendimento de urgência e emergência. Por isso, conforme já citado, em situações que exijam assistência imediata, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população procure diretamente uma UPA 24 horas. Nos casos específicos de trauma e ortopedia, o atendimento de portas abertas é realizado no Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA).

