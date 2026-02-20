Fim do Fundeinfra não vai interromper nem atrasar obras em Goiás

20 de fevereiro de 2026
escavadeira
Governo vai entregar mais de 1.400 km em obras rodoviárias até o fim deste ano (Foto: Secom)

O fim da cobrança do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) para produtores rurais e do setor mineral não vai impactar na continuidade dos investimentos em estradas, pontes e outras obras de infraestrutura em Goiás.

É o que garante o vice-governador Daniel Vilela, após anunciar a revogação da taxa, ao lado do governador Ronaldo Caiado, durante sessão solene de abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), na última quarta-feira (18/2).

Vilela explica que serviços serão mantidos com recursos próprios, somados ao valor já arrecadado pelo fundo (Foto: Benedito Braga)

Segundo Daniel, o governo vai entregar mais de 1.400 quilômetros em obras rodoviárias até o fim deste ano, com mais de 800 quilômetros em andamento, outros 567 quilômetros em licitação e mais de 340 quilômetros já entregues.

“Estamos revogando o Fundeinfra sem reduzir o investimento em infraestrutura do Estado”, afirmou, ao explicar que os serviços serão mantidos com recursos próprios, somados ao valor já arrecadado pelo fundo.

Portanto, a revogação não compromete contratos firmados anteriormente e não afeta o planejamento de médio prazo para as políticas públicas no setor.

“Tenho me reunido com a Goinfra [Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes], planejando os próximos passos da infraestrutura, para preparar o Estado para esses investimentos e garantir competitividade. Temos hoje um plano robusto. Todas as obras que já estão contratadas têm recursos garantidos”, afirmou.

O Executivo deve enviar à Alego ainda nesta quinta-feira (19/2) o projeto de lei que coloca fim à cobrança. A decisão foi justificada pelo momento financeiro enfrentado pelos produtores rurais, conforme explicou o vice-governador.

“Estamos vivendo uma safra desafiadora: clima complexo, custo alto de produção e valor baixo dos produtos. É, da nossa parte, um reconhecimento e uma colaboração para o agronegócio goiano”, concluiu Daniel.

Atualmente, o Governo de Goiás executa 24 obras com recursos do Fundeinfra, contemplando mais de 590 quilômetros da malha viária estadual, carteira que será ampliada com outras 18 intervenções em licitação e com contratos em fase de retomada.

Com um investimento de R$ 837,6 milhões, já foram concluídas sete obras, que somam 340 quilômetros de asfalto novo nas rodovias GO-154, GO-219, GO-230 e GO-050, GO-080, GO-040 e GO-184.

Criado pela Lei nº 21.670/2022 e regulamentado pelo Decreto nº 10.241/2023, no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), o fundo foi estruturado para captar e gerir recursos ligados à produção agrícola, pecuária e mineral, com foco na execução de obras de pavimentação, manutenção e conservação de rodovias, além de sinalização, pontes, bueiros, obras especiais e aeródromos.

Editado por  via Vice-Governadoria – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

falsificacao

Interditado local usado para falsificação de produtos em Anápolis

20 de fevereiro de 2026
autodromo de goiania

Pilotos elogiam novo Autódromo de Goiânia às vésperas da volta da MotoGP ao Brasil

20 de fevereiro de 2026
estudante anapolis

Anápolis abre 50 vagas para estudantes de pedagogia ou licenciaturas com bolsa e benefício

20 de fevereiro de 2026

Confira também

escavadeira

Fim do Fundeinfra não vai interromper nem atrasar obras em Goiás

20 de fevereiro de 2026
falsificacao

Interditado local usado para falsificação de produtos em Anápolis

20 de fevereiro de 2026
autodromo de goiania

Pilotos elogiam novo Autódromo de Goiânia às vésperas da volta da MotoGP ao Brasil

20 de fevereiro de 2026
estudante anapolis

Anápolis abre 50 vagas para estudantes de pedagogia ou licenciaturas com bolsa e benefício

20 de fevereiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

20 de fevereiro de 2026