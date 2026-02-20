Interditado local usado para falsificação de produtos em Anápolis

Operação contou com atuação conjunta da Vigilância Sanitária, Polícia Civil e Polícia Militar (Foto: Divulgação)

A investigação teve início após uma denúncia sobre a movimentação de caminhões no local. Com base no trabalho de inteligência, os policiais foram até a residência e flagraram o suspeito operando maquinários e manipulando mercadorias adulteradas.

No imóvel, foram encontrados refrigerantes, macarrão, cosméticos, suplementos alimentares destinados a crianças, farinha de trigo, água de coco e grande quantidade de cervejas, além de rótulos falsificados, solventes, tintas e equipamentos para impressão de datas de validade e lotes.

As equipes também acharam uma máquina específica para datação de produtos, utilizada para imprimir datas de fabricação, validade e números de lote nas embalagens, indicando um esquema para dar aparência de regularidade às mercadorias. As condições sanitárias do ambiente eram consideradas críticas, com presença de ratos, lixo acumulado e muita sujeira.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os demais envolvidos no caso.