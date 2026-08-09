Portal da Legislação Municipal disponibiliza acesso à leis e códigos de Anápolis

Plataforma reúne leis, decretos, códigos e demais atos normativos em um ambiente digital de consulta rápida e atualizada (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Além de facilitar a localização das normas vigentes, o sistema contribui para a transparência da administração pública, ampliando o acesso às informações oficiais e oferecendo mais praticidade para cidadãos, servidores, estudantes, profissionais e demais interessados que necessitam consultar a legislação municipal.

Para ter acesso a todas as informações, basta clicar no link: https://leis.org/prefeitura/go/anapolis