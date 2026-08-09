Portal da Legislação Municipal disponibiliza acesso à leis e códigos de Anápolis

9 de agosto de 2026
anapolis aerea

Plataforma reúne leis, decretos, códigos e demais atos normativos em um ambiente digital de consulta rápida e atualizada (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Portal da Legislação Municipal disponibiliza à população acesso às leis, decretos, códigos, leis complementares e demais atos normativos do Município de Anápolis. A plataforma reúne a legislação municipal em um único ambiente digital, permitindo consultas de forma rápida, organizada e atualizada por meio de ferramentas de pesquisa por número, assunto, palavra-chave, data de publicação e outros critérios.

Além de facilitar a localização das normas vigentes, o sistema contribui para a transparência da administração pública, ampliando o acesso às informações oficiais e oferecendo mais praticidade para cidadãos, servidores, estudantes, profissionais e demais interessados que necessitam consultar a legislação municipal.

Para ter acesso a todas as informações, basta clicar no link: https://leis.org/prefeitura/go/anapolis

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