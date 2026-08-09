Cursos gratuitos de informática e manutenção de computadores e celulares têm inscrições abertas em Anápolis

Aulas serão realizadas no Centro de Formação Profissional (Cenfor) do Setor Industrial Munir Calixto (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Podem participar pessoas a partir de 12 anos de idade. Das vagas oferecidas, 50% são destinadas às mulheres, incentivando a inclusão e a participação feminina na área de tecnologia. As aulas serão realizadas no Centro de Formação Profissional (Cenfor) do Setor Industrial Munir Calixto.

O Sukatech é um programa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Programando o Futuro. A iniciativa alia sustentabilidade, inclusão social e qualificação profissional, oferecendo cursos gratuitos na área de tecnologia com aulas práticas que preparam jovens e adultos para o mercado de trabalho.