Vereadores e vice-prefeito visitam a Maternidade Dr. Adalberto e reforçam apoio à instituição

A comitiva foi recebida pela gestora e gerente financeira Alessandra Crispim para conhecer a realidade da unidade e discutir alternativas de fortalecimento da maternidade

O vereador Rimet Jules (PT), acompanhado dos vereadores Capitã Elizete (PRD) e Domingos Paula (PDT), além do vice-prefeito Walter Vosgrau (PSDB), realizou, nesta sexta-feira (7), uma visita institucional à Maternidade Dr. Adalberto Pereira, em Anápolis.

A comitiva foi recebida pela gestora e gerente financeira da instituição, Alessandra Crispim, que apresentou a situação da maternidade, esclareceu dúvidas e detalhou os principais desafios enfrentados pela unidade, referência em atendimento materno-infantil para Anápolis e diversos municípios da região.

Durante a visita, os parlamentares e o vice-prefeito manifestaram apoio à instituição e reconheceram a importância do trabalho desenvolvido por seus profissionais, responsáveis por acolher diariamente milhares de gestantes, mães e recém-nascidos.

Na oportunidade, também foi abordada a situação das emendas parlamentares municipais destinadas à maternidade, que ainda aguardam liberação. Os vereadores defenderam que esses recursos sejam pagos o quanto antes, por representarem um importante reforço para a manutenção dos serviços prestados à população.

Para o vereador Rimet Jules, este é um momento de união em defesa de uma instituição essencial para a saúde pública. “Viemos ouvir, compreender a realidade da maternidade e reafirmar nosso apoio. A Maternidade Dr. Adalberto presta um serviço fundamental para Anápolis e toda a região. Esperamos que as emendas destinadas à instituição sejam liberadas o mais breve possível, fortalecendo um trabalho que faz a diferença na vida de milhares de famílias.”

O mandato seguirá acompanhando a situação da unidade e dialogando com todos os envolvidos para contribuir com o fortalecimento da assistência materno-infantil em Anápolis.