Prefeitura de Anápolis divulga resultado do Ideb 2025; veja ranking

Resultado mostra evolução da rede municipal nos anos iniciais e destaca escolas com os melhores desempenhos do município (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Dentro dessas circunstâncias, a rede municipal apresentou ligeira melhora no resultado dos anos iniciais do Ensino Fundamental, passando de 6,2, em 2023, para 6,3, em 2025.

A análise dos resultados mostra que 27 escolas aumentaram suas notas. Entre os maiores avanços estão as escolas Cora Coralina, Senador José Lourenço, Professor Jesus Duarte e João Beze, que registraram crescimento de até 0,8 ponto em relação à edição anterior do índice.

Já as escolas que se destacaram com os melhores índices da rede estão Lindolfo Pereira da Silva (7,5), Pastor Miguel Moreira (7,3), Rosevir Ribeiro de Paiva (7,3), Eurípedes Almeida Martins (7,1), Professor Ernst Heeger (7,1), Walmir Bastos Ribeiro (7,1), Elzira Balduíno (7,0), Professora Lena Leão (6,9), Gomes Santana Ramos (6,8) e Rodolf Mikel Ghannam (6,7).

Para aquelas que ficaram aquém da meta, a secretária municipal de Educação, Adriana Rocha Vilela Arantes, reforça que o índice é calculado com dados colhidos entre os anos de 2023 a 2025. Por isso, ela acredita que os primeiros anos de aprendizagem apresentaram melhores resultados que os últimos anos da rede municipal.

Segundo ela, a evolução do IDEB ocorre de forma gradual, já que os indicadores são construídos ao longo dos anos e dependem de um trabalho contínuo de acompanhamento pedagógico.

“Assumimos a rede no ano passado quando a avaliação já estava próxima de ser aplicada, então havia pouco tempo para interferir nesse resultado. Ainda assim, conseguimos avançar. Nosso compromisso é seguir acompanhando cada escola, fortalecendo o trabalho pedagógico para que os resultados continuem evoluindo nos próximos ciclos de avaliação”, finaliza.