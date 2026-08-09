Feiras de domingo e segunda-feira oferecem produtos frescos em oito regiões de Anápolis

Consumidores encontram frutas, legumes, laticínios, doces e refeições tradicionais em feiras distribuídas pela cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Tradicionais aos domingos, das 6h às 14h30, as feiras são realizadas nos feirões cobertos dos bairros Alexandrina, na Avenida Nair Xavier Nunes; Bairro de Lourdes, na Avenida Comercial; Jundiaí, na Avenida Visconde de Taunay; Recanto do Sol, na Avenida do Estado, esquina com a Rua SWB; e Santa Isabel, na Rua Colômbia.

A programação de domingo também inclui as feiras da Vila Esperança, na Avenida Independência, e do Jardim Primavera II Etapa, na Rua JP-59, Quadra 1.

Quem deseja abastecer a despensa no início da semana também pode encontrar frutas, legumes, laticínios, temperos caseiros e doces artesanais na feira da Vila Formosa, realizada às segundas-feiras, das 6h às 14h30, no feirão coberto da Rua 11.

Tradicional na região, a feira recebe moradores da Vila Formosa e de bairros próximos, como Jardim Arco Verde, Jardim América e São João.

Em Anápolis, as feiras são realizadas de segunda a domingo, em diferentes regiões da cidade, com dias e horários variados, oferecendo à população frutas, hortaliças, doces, queijos e derivados, além de comidas típicas, como pastel com caldo de cana e pamonha frita.