Pilotos elogiam novo Autódromo de Goiânia às vésperas da volta da MotoGP ao Brasil

Autódromo de Goiânia passou por ampla reforma e receberá homologação das grandes federações do automobilismo mundial (Fotos: Secom)

Às vésperas da volta da MotoGP ao Brasil após 22 anos, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, tem recebido reconhecimento de nomes importantes do automobilismo nacional após passar por requalificação.

A capital goiana será sede da segunda etapa do calendário de 2026 da principal categoria da motovelocidade mundial, marcada para os dias 20, 21 e 22 de março.

Fechado por quase um ano para obras, o autódromo passa pelos ajustes finais de uma ampla reforma iniciada em 2025. A modernização do espaço inclui melhorias estruturais e adequações exigidas para receber competições internacionais, reforçando a expectativa em torno da reabertura do circuito.

Durante participação no podcast Pelas Pistas 360, o piloto Nelson Piquet Jr., ex-piloto de Fórmula 1 e que disputa a Stock Car Pro Series e a TCR South America, afirmou que o autódromo goiano passa a ocupar posição de destaque no cenário nacional.

Segundo ele, o circuito rivaliza com Interlagos em estrutura e tamanho.

“Vai ser o melhor autódromo do Brasil. O mais atualizado, com box novo, banheiro novo. Vai ser o autódromo número 1 do Brasil”, disse o piloto, ao citar ainda a ausência de outras praças tradicionais como Curitiba, Jacarepaguá (no (Rio de Janeiro), e Brasília em condições semelhantes.

O trecho da entrevista foi compartilhado pelo governador Ronaldo Caiado em suas redes sociais. Na publicação, o chefe do Executivo estadual destacou os investimentos realizados e afirmou que Goiás passa a contar com um dos autódromos mais modernos do país, ressaltando também fatores como segurança, hospitalidade e infraestrutura para receber o público e equipes internacionais.

No mesmo episódio do podcast, o ex-piloto Christian Fittipaldi também elogiou o traçado goiano e fez uma comparação internacional.

“A minha analogia com Goiânia é Portland, nos Estados Unidos. É aquela pista simples e flat [pista sem ondulações]. Goiânia, para mim, é a Portland brasileira”, afirmou.

A avaliação reforça a expectativa positiva do meio esportivo para a realização da etapa da MotoGP na capital goiana.

Moto GP será dias 20, 21 e 22 de março (Foto: Divulgação)

No conjunto de obras do Autódromo estão a reconstrução e ampliação do paddock – a área técnica esportiva onde ficam boxes das esquipes técnicas; a modernização das arquibancadas e dos camarotes; a construção de uma nova torre de controle e do centro médico; reforma do setor de administração, bloco de apoio e dos depósitos de materiais, resíduos e óleo.

As novas edificações vão proporcionar mais conforto e segurança aos visitantes, competidores e trabalhadores e demais envolvidos nas competições.