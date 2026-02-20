Anápolis abre 50 vagas para estudantes de pedagogia ou licenciaturas com bolsa e benefício

20 de fevereiro de 2026
estudante anapolis

Iniciativa tem como objetivo reforçar o apoio pedagógico nas escolas, contribuindo para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio destinado à contratação de auxiliares para a Rede Municipal de Ensino. A oportunidade é voltada para todos estudantes de cursos em licenciatura, como matemática, pedagogia, biologia, entre outros.

Os interessados para as 50 vagas disponíveis devem se inscrever presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, onde deverão entregar o currículo diretamente na Assessoria Pedagógica. A seleção será realizada conforme os critérios estabelecidos pela pasta.

Os candidatos aprovados atuarão nas turmas de Infantil 1, Infantil 2 e Infantil 3 das unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. Os estagiários receberão bolsa no valor de R$ 700,00, além de auxílio-transporte de R$ 217,80 – totalizando R$ 917,80 mensais. A carga horária será de seis horas diárias, correspondendo a 30 horas semanais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa tem como objetivo reforçar o apoio pedagógico nas escolas, contribuindo para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil. Além disso, busca ampliar as oportunidades de formação prática para estudantes da área, fortalecendo a preparação profissional e aproximando os futuros docentes da realidade escolar.

