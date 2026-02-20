Anápolis abre 50 vagas para estudantes de pedagogia ou licenciaturas com bolsa e benefício

Iniciativa tem como objetivo reforçar o apoio pedagógico nas escolas, contribuindo para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os interessados para as 50 vagas disponíveis devem se inscrever presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, onde deverão entregar o currículo diretamente na Assessoria Pedagógica. A seleção será realizada conforme os critérios estabelecidos pela pasta.

Os candidatos aprovados atuarão nas turmas de Infantil 1, Infantil 2 e Infantil 3 das unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. Os estagiários receberão bolsa no valor de R$ 700,00, além de auxílio-transporte de R$ 217,80 – totalizando R$ 917,80 mensais. A carga horária será de seis horas diárias, correspondendo a 30 horas semanais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa tem como objetivo reforçar o apoio pedagógico nas escolas, contribuindo para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil. Além disso, busca ampliar as oportunidades de formação prática para estudantes da área, fortalecendo a preparação profissional e aproximando os futuros docentes da realidade escolar.