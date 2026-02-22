Com dois gols de Tanque, Anapolina reage e empata com o Goiás na primeira partida da semifinal
Anapolina domina o segundo tempo e cria chances para sair com a vitória
Nilson Sousa – Diário da Redação
A Anapolina recebeu o Goiás neste sábado (21), no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano, e empatou por 2 a 2. Com o resultado, a equipe colorada precisará vencer a partida de volta para garantir vaga na decisão. Em caso de novo empate no confronto decisivo, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.
O time esmeraldino começou em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos 40 segundos. Após rápida troca de passes no ataque, Jajá finalizou no contrapé do goleiro Artur e colocou o Goiás em vantagem.
A pressão visitante continuou e, aos 13 minutos, Jean Carlos ampliou. Depois de boa triangulação ofensiva, o meia recebeu na entrada da área e finalizou com precisão para fazer 2 a 0.
Aos 22 minutos, a Anapolina ganhou fôlego na partida. Iuri Tanque disparou em direção ao gol e foi derrubado por Felipe Machado, que era o penúltimo homem da defesa. O volante do Goiás foi expulso, deixando a equipe visitante com um jogador a menos.
Na volta do intervalo, a Rubra reagiu rapidamente. Com um minuto e quarenta segundos da etapa final, Felipe Pacajus cruzou rasteiro da direita e Iuri Tanque se antecipou à zaga para marcar o primeiro da Anapolina.
O empate veio aos seis minutos. Iuri Tanque recebeu na área, aplicou um drible de costas no defensor — passando a bola por baixo das pernas do adversário — e finalizou com categoria, anotando um golaço e deixando tudo igual em 2 a 2.
Aos dez minutos, o atacante ainda chegou a balançar as redes de cabeça após cruzamento, mas o lance foi anulado por impedimento. Já aos 35, Wesley fez grande jogada individual, passou pela defesa esmeraldina, mas finalizou para fora e desperdiçou a chance da virada. Fim de jogo no Jonas Duarte, 2 a 2.
O confronto decisivo será no próximo sábado (28), no Estádio Estádio Haile Pinheiro, em Goiânia, onde será definido o finalista do estadual.
FICHA TÉCNICA
ANAPOLINA 2 X 2 GOIÁS- SEMIFINAL (IDA)
Data: 21/02 (Sábado)
Horário: 17H
Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis-GO)
Árbitro: Jefferson Ferreira
Auxiliar 1: Hugo Corrêa
Auxiliar 2: Leone Carvalho
Quarto Árbitro: Rodrigo Silva
VAR: Artur Morais
Público Pagante: 4.182
Público Presente: 5.087
Renda: R$ 178.700,00
ANAPOLINA – Arthur; Felipe Pacajus (Thiago Baiano); Donato; Lula e Wadson; Dudu; Matheus Chaves; Roberto Baggio (Romarinho); Cesinha; Wesley e Iury Tanque. Técnico: Alan George.
GOIÁS – Tadeu; Diego Caito (Rodrigo Soares); Luizão, Lucas Ribeiro, Nicolas; Lourenço (Baldória), Lucas Rodrigues e Filipe Machado; Jean Carlos (Lucas Lima); Jajá (Pedrinho) e Anselmo Ramon (Cadu). Técnico: Wellinton Paulista.