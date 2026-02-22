UEG divulga 2ª chamada para vagas remanescentes do Vestibular 2026/1
O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG) divulgou o edital de convocação para a 2ª chamada do processo seletivo para aproveitamento de vagas remanescentes do Vestibular 2026/1, destinadas a candidatos que queiram ingressar nos cursos de graduação da universidade por meio do aproveitamento do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Os candidatos aprovados têm até a próxima segunda-feira (23/02) para fazer a matrícula. O procedimento deve ser feito via sistema de solicitação de matrícula de calouro da UEG.
Confira aqui o resultado final
Todas as informações sobre o procedimento estão disponíveis no Edital de convocação e matrícula – 2ª chamada
Confira a Retificação 001
Matrícula para vagas remanescentes da UEG
O candidato classificado e convocado em 2ª chamada deve efetuar o pedido de matrícula por meio do site do Núcleo de Seleção – opção “Consulta desempenho”, informando CPF e senha, conforme cadastro prévio no processo seletivo.
Após o login, o sistema listará as informações do candidato e a opção “Solicitar matrícula”, considerando o prazo previsto no edital de convocação.
Candidatos classificados e não convocados devem acompanhar o edital de 3ª chamada, que será publicado de acordo com o edital.
Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato com a secretaria acadêmica local, no prazo para matrícula, conforme contatos disponíveis no site da site da Pró-Reitoria de Graduação.