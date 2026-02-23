Saiba como funciona o serviço de Cata-Treco em Anápolis

Solicitação deve ser feita pelo aplicativo Conecta Anápolis e o telefone 156 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Após o registro do pedido, a equipe responsável realiza contato telefônico com o solicitante para informar a data prevista da coleta. O prazo de atendimento é de até 30 dias, podendo variar conforme a demanda do período.

É importante destacar que o serviço não realiza a retirada de materiais dentro das residências. O morador deve disponibilizar os itens na entrada do imóvel ou na calçada no dia agendado.

O Cata-Treco recolhe diversos tipos de materiais, como guarda-roupas, sofás, colchões, camas, geladeiras e fogões, entre outros móveis e eletrodomésticos. Preferencialmente, móveis de MDF devem estar desmontados, facilitando o transporte.

Vale ressaltar que não são coletados lixo domiciliar, entulho de obras, massa verde (galhos, podas) ou resíduos semelhantes. Em relação à quantidade de itens, cada solicitação é avaliada individualmente pela equipe técnica.

O serviço integra as ações de limpeza urbana e contribui para o descarte correto de materiais volumosos, evitando o acúmulo irregular nas vias públicas.