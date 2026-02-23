Saiba como funciona o serviço de Cata-Treco em Anápolis

23 de fevereiro de 2026
cata treco

Solicitação deve ser feita pelo aplicativo Conecta Anápolis e o telefone 156 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis disponibiliza à população o serviço de Cata-Treco, destinado ao recolhimento de móveis e eletrodomésticos e eletrônico que não são mais utilizados pela população. A solicitação deve ser feita pelo aplicativo Conecta Anápolis e o telefone 156.

Após o registro do pedido, a equipe responsável realiza contato telefônico com o solicitante para informar a data prevista da coleta. O prazo de atendimento é de até 30 dias, podendo variar conforme a demanda do período.

É importante destacar que o serviço não realiza a retirada de materiais dentro das residências. O morador deve disponibilizar os itens na entrada do imóvel ou na calçada no dia agendado.

O Cata-Treco recolhe diversos tipos de materiais, como guarda-roupas, sofás, colchões, camas, geladeiras e fogões, entre outros móveis e eletrodomésticos. Preferencialmente, móveis de MDF devem estar desmontados, facilitando o transporte.

Vale ressaltar que não são coletados lixo domiciliar, entulho de obras, massa verde (galhos, podas) ou resíduos semelhantes. Em relação à quantidade de itens, cada solicitação é avaliada individualmente pela equipe técnica.

O serviço integra as ações de limpeza urbana e contribui para o descarte correto de materiais volumosos, evitando o acúmulo irregular nas vias públicas.

Tags:

Veja também

Indoor shot of male director perfectionist reads financial news on internet website, watches promotional video on touchpad, develops advertising campaign, has serious look, poses at workplace

Valorização e desvalorização do carro também altera o IPVA; entenda essa relação

23 de fevereiro de 2026
secult baru

Inscrições ao Programa Goyazes serão reabertas em março

23 de fevereiro de 2026
pintor

Divulgado resultado final do Processo Seletivo da Secretaria de Obras

23 de fevereiro de 2026

Confira também

Indoor shot of male director perfectionist reads financial news on internet website, watches promotional video on touchpad, develops advertising campaign, has serious look, poses at workplace

Valorização e desvalorização do carro também altera o IPVA; entenda essa relação

23 de fevereiro de 2026
cata treco

Saiba como funciona o serviço de Cata-Treco em Anápolis

23 de fevereiro de 2026
secult baru

Inscrições ao Programa Goyazes serão reabertas em março

23 de fevereiro de 2026
pintor

Divulgado resultado final do Processo Seletivo da Secretaria de Obras

23 de fevereiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

23 de fevereiro de 2026