Valorização e desvalorização do carro também altera o IPVA; entenda essa relação

23 de fevereiro de 2026
Indoor shot of male director perfectionist reads financial news on internet website, watches promotional video on touchpad, develops advertising campaign, has serious look, poses at workplace

Indoor shot of male director perfectionist reads financial news on internet website, watches promotional video on touchpad, develops advertising campaign, has serious look, poses at workplace

Tributo é calculado com base no valor venal e pode subir mesmo sem mudança na alíquota; entenda como a conta funciona

Quem compra um carro costuma se preocupar com combustível, seguro e manutenção. Mas, na virada do ano, outro fator entra no radar: o IPVA — e, para muita gente em Goiás, já começa a busca por pagar IPVA 2026 GO. O que nem todo motorista percebe é que o imposto não depende apenas da alíquota definida pelo estado. O valor do veículo — e como ele varia ao longo do tempo — também pesa diretamente no bolso.

Em outras palavras: se o carro valoriza, o IPVA tende a aumentar. Se desvaloriza, o imposto pode cair. Essa relação é simples na teoria, mas, na prática, costuma gerar surpresa quando o proprietário compara o boleto de um ano com o do ano anterior e percebe que pagar IPVA 2026 em GO vai custar mais, mesmo sem ter trocado de carro.

O motivo está no cálculo do tributo, que leva em conta o valor venal do veículo, usado como referência para estimar quanto ele vale no mercado.

O que define o valor do IPVA e por que ele muda

O IPVA é um imposto estadual calculado sobre o valor venal do veículo. Esse valor não é escolhido pelo contribuinte e também não é o mesmo preço anunciado em sites de venda ou concessionárias. Em geral, os estados adotam tabelas de referência para definir quanto cada modelo vale naquele ano-base.

A partir desse valor venal, aplica-se a alíquota do estado. A conta, de forma simplificada, funciona assim: valor venal x alíquota = IPVA.

O ponto é que o valor venal muda com o tempo. E, nos últimos anos, o mercado automotivo mostrou que nem sempre carro usado desvaloriza como se imaginava. Em períodos de oferta reduzida, alta de preços e demanda aquecida, muitos modelos se valorizaram — o que acabou se refletindo diretamente no imposto.

Mesmo quando o carro volta a desvalorizar, o efeito no IPVA pode ser gradual, porque o valor venal segue critérios próprios e pode não acompanhar cada oscilação do mercado no curto prazo.

Por que alguns carros “sobem de preço” e puxam o imposto para cima

A valorização de veículos não ocorre por acaso. Ela costuma estar ligada a fatores como falta de estoque, demora na entrega de modelos novos, aumento no preço de veículos zero quilômetro e maior procura por determinados tipos de carro, como SUVs compactos e modelos com bom consumo.

Quando um carro se torna mais desejado no mercado de usados, o valor venal tende a acompanhar essa tendência. O resultado é um IPVA maior no ano seguinte, mesmo que o proprietário não tenha feito nenhuma alteração no veículo e continue usando o carro normalmente.

Outro fator que influencia é o câmbio e o custo de peças e produção. Quando o carro novo fica mais caro, o usado muitas vezes acompanha, e isso se reflete na base de cálculo do imposto.

Esse movimento pode causar estranhamento porque o motorista associa o IPVA ao “carro envelhecendo”, o que, em teoria, deveria significar queda no imposto. Mas a realidade do mercado nem sempre segue esse padrão.

E quando o carro desvaloriza? O IPVA também cai?

Sim, a desvalorização tende a reduzir o valor do IPVA, mas nem sempre na mesma velocidade que o motorista espera.

Quando um modelo perde valor no mercado — seja por saída de linha, baixa procura, consumo elevado ou custo de manutenção alto — o valor venal pode cair no ano seguinte. Com isso, o imposto também diminui.

No entanto, é importante lembrar que o IPVA não leva em conta o estado de conservação do veículo individualmente. Um carro bem cuidado e um carro mal conservado, do mesmo modelo e ano, costumam ter o mesmo valor venal na tabela de referência.

Por isso, mesmo que o motorista sinta que seu carro “vale menos” do que o preço médio, o imposto continuará sendo calculado com base no valor padronizado. Da mesma forma, um carro impecável pode valer mais no mercado, mas isso não aumenta o IPVA além do que a tabela determina.

Como o motorista pode acompanhar e evitar surpresas

Para não ser pego desprevenido, a recomendação é acompanhar, no fim do ano, a estimativa do valor venal do veículo e comparar com o histórico dos anos anteriores. Essa verificação ajuda a entender se o IPVA subirá ou cairá e permite planejar o pagamento com antecedência.

Outra dica importante é separar o que é imposto do que é mercado. O valor do carro pode variar conforme região, demanda local e até cor e versão, mas o IPVA segue um padrão estadual, que tenta refletir uma média.

Para quem está pensando em trocar de carro, essa relação também pesa: um veículo mais valorizado ou com preço de mercado alto não só custa mais na compra, como pode gerar um imposto maior nos anos seguintes.

Conclusão

O IPVA não é apenas uma taxa fixa do começo do ano: ele é um reflexo direto do valor do veículo no mercado. Quando o carro valoriza, o imposto sobe junto; quando desvaloriza, tende a cair — ainda que de forma menos perceptível em alguns casos.

Entender essa relação ajuda o motorista a planejar melhor o orçamento, comparar custos antes de trocar de carro e evitar a sensação de “aumento sem explicação” quando o boleto chega. O IPVA funciona como um lembrete anual: no trânsito e nas finanças, o valor do carro vai além do que aparece no volante.

Tags:

Veja também

cata treco

Saiba como funciona o serviço de Cata-Treco em Anápolis

23 de fevereiro de 2026
secult baru

Inscrições ao Programa Goyazes serão reabertas em março

23 de fevereiro de 2026
pintor

Divulgado resultado final do Processo Seletivo da Secretaria de Obras

23 de fevereiro de 2026

Confira também

Indoor shot of male director perfectionist reads financial news on internet website, watches promotional video on touchpad, develops advertising campaign, has serious look, poses at workplace

Valorização e desvalorização do carro também altera o IPVA; entenda essa relação

23 de fevereiro de 2026
cata treco

Saiba como funciona o serviço de Cata-Treco em Anápolis

23 de fevereiro de 2026
secult baru

Inscrições ao Programa Goyazes serão reabertas em março

23 de fevereiro de 2026
pintor

Divulgado resultado final do Processo Seletivo da Secretaria de Obras

23 de fevereiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

23 de fevereiro de 2026