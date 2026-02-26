Ipasgo Clínicas de Anápolis terá novo endereço em março

Atendimentos terão início no novo local, na Rua Rodrigues Tomaz, Quadra 31, Lote 5 no bairro Jundiaí (Foto: Ipasgo)

A unidade do Ipasgo Clínicas (IClin) de Anápolis iniciará atendimento em novo endereço a partir do dia 2 de março. A mudança integra o processo de reorganização da estrutura da unidade, para melhorar o fluxo de atendimento e qualificar a experiência dos beneficiários.

De acordo com o plano de saúde, os dias 26 e 27 de fevereiro serão destinados à organização da mudança. Os atendimentos terão início no novo local, na Rua Rodrigues Tomaz, Quadra 31, Lote 5, em Anápolis, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Segundo o Ipasgo, a mudança permitirá estruturar de forma independente a Atenção Primária à Saúde (APS) e a clínica de especialidades. Atualmente, os serviços compartilham recepção e consultórios. Com a mudança, cada área passará a contar com recepção e consultórios exclusivos, para maior organização dos fluxos internos e melhora na oferta dos atendimentos.

Para o plano, a medida fortalece o modelo assistencial adotado pelo Ipasgo Saúde e garante melhor definição entre os serviços de Atenção Primária e os atendimentos especializados.

Ipasgo: estrutura da unidade

A unidade de Anápolis conta com núcleo de Atenção Primária à Saúde, que atua como porta de entrada do atendimento, com médico de família, enfermeiro e nutricionista. Segundo o Ipasgo, está em andamento processo de credenciamento para recomposição da equipe multiprofissional, e a reorganização não altera os serviços atualmente disponíveis aos beneficiários.

No Ipasgo Clínicas de Anápolis, estão disponíveis especialidades como psiquiatria, cardiologia e pediatria. Para atendimento, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Ipasgo Saúde ou entrar em contato pela central de atendimento ao beneficiário, no telefone 0800 062 1920.

O Ipasgo Saúde mantém unidades em Goiânia, Aparecida e Anápolis, além de 17 regionais e 34 postos de atendimento em todo o estado. O plano também conta com ampla rede credenciada, com mais de 4,4 mil prestadores.