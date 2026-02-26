Ipasgo Clínicas de Anápolis terá novo endereço em março

26 de fevereiro de 2026
ipasgo clinicas
Atendimentos terão início no novo local, na Rua Rodrigues Tomaz, Quadra 31, Lote 5 no bairro Jundiaí (Foto: Ipasgo)

A unidade do Ipasgo Clínicas (IClin) de Anápolis iniciará atendimento em novo endereço a partir do dia 2 de março. A mudança integra o processo de reorganização da estrutura da unidade, para melhorar o fluxo de atendimento e qualificar a experiência dos beneficiários.

De acordo com o plano de saúde, os dias 26 e 27 de fevereiro serão destinados à organização da mudança. Os atendimentos terão início no novo local, na Rua Rodrigues Tomaz, Quadra 31, Lote 5, em Anápolis, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Segundo o Ipasgo, a mudança permitirá estruturar de forma independente a Atenção Primária à Saúde (APS) e a clínica de especialidades. Atualmente, os serviços compartilham recepção e consultórios. Com a mudança, cada área passará a contar com recepção e consultórios exclusivos, para maior organização dos fluxos internos e melhora na oferta dos atendimentos.

Para o plano, a medida fortalece o modelo assistencial adotado pelo Ipasgo Saúde e garante melhor definição entre os serviços de Atenção Primária e os atendimentos especializados.

Ipasgo: estrutura da unidade

A unidade de Anápolis conta com núcleo de Atenção Primária à Saúde, que atua como porta de entrada do atendimento, com médico de família, enfermeiro e nutricionista. Segundo o Ipasgo, está em andamento processo de credenciamento para recomposição da equipe multiprofissional, e a reorganização não altera os serviços atualmente disponíveis aos beneficiários.

No Ipasgo Clínicas de Anápolis, estão disponíveis especialidades como psiquiatria, cardiologia e pediatria. Para atendimento, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Ipasgo Saúde ou entrar em contato pela central de atendimento ao beneficiário, no telefone 0800 062 1920.

O Ipasgo Saúde mantém unidades em Goiânia, Aparecida e Anápolis, além de 17 regionais e 34 postos de atendimento em todo o estado. O plano também conta com ampla rede credenciada, com mais de 4,4 mil prestadores.

Editado por  via Ipasgo Saúde – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

crianca feliz

Programa Criança Feliz já realizou quase 3 mil visitas domiciliares

26 de fevereiro de 2026
estudante anapolis

Programa Prepara Anápolis 2026 dá início ao ciclo de ações voltadas à aprendizagem na rede municipal

26 de fevereiro de 2026
fiacao

Prefeitura de Anápolis e Ministério Público fazem vistoria em fios de internet; empresas poderão sofrer sanções

26 de fevereiro de 2026

Confira também

ipasgo clinicas

Ipasgo Clínicas de Anápolis terá novo endereço em março

26 de fevereiro de 2026
crianca feliz

Programa Criança Feliz já realizou quase 3 mil visitas domiciliares

26 de fevereiro de 2026
estudante anapolis

Programa Prepara Anápolis 2026 dá início ao ciclo de ações voltadas à aprendizagem na rede municipal

26 de fevereiro de 2026
fiacao

Prefeitura de Anápolis e Ministério Público fazem vistoria em fios de internet; empresas poderão sofrer sanções

26 de fevereiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

26 de fevereiro de 2026