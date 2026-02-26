Programa Criança Feliz já realizou quase 3 mil visitas domiciliares

26 de fevereiro de 2026
crianca feliz

Ao todo, 100 famílias em situação de vulnerabilidade social são atendidas regularmente pela iniciativa no município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, já realizou quase 3 mil visitas domiciliares por meio do Programa Criança Feliz na atual gestão do prefeito Márcio Corrêa, acompanhando de perto famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Ao todo, 100 famílias são atendidas regularmente pela iniciativa no município.

Voltado a gestantes, crianças de 0 a 3 anos em situação de vulnerabilidade social e crianças até 72 meses – sendo estas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção – o programa realiza visitas conduzidas por equipes capacitadas.

Durante os encontros, são repassadas orientações sobre cuidados na gestação, estímulos ao desenvolvimento infantil e fortalecimento dos vínculos familiares. A iniciativa integra uma estratégia do Governo Federal e como o trabalho é feito diretamente nas residências, é possível identificar precocemente situações de risco e oferecer suporte prático para desafios do dia a dia, como organização da rotina da criança, incentivo à amamentação e promoção de ambientes mais seguros e acolhedores.

Para a primeira-dama e secretária municipal de Assistência e Políticas Sociais, Carla Corrêa, é motivo de satisfação ver os resultados que o programa tem gerado no município e o impacto social positivo na vida das famílias atendidas. “O Criança Feliz fortalece os vínculos familiares, amplia o acesso às políticas públicas e garante um acompanhamento mais próximo no período mais importante do desenvolvimento infantil”, destacou.

