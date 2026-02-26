Programa Criança Feliz já realizou quase 3 mil visitas domiciliares

Ao todo, 100 famílias em situação de vulnerabilidade social são atendidas regularmente pela iniciativa no município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Voltado a gestantes, crianças de 0 a 3 anos em situação de vulnerabilidade social e crianças até 72 meses – sendo estas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção – o programa realiza visitas conduzidas por equipes capacitadas.

Durante os encontros, são repassadas orientações sobre cuidados na gestação, estímulos ao desenvolvimento infantil e fortalecimento dos vínculos familiares. A iniciativa integra uma estratégia do Governo Federal e como o trabalho é feito diretamente nas residências, é possível identificar precocemente situações de risco e oferecer suporte prático para desafios do dia a dia, como organização da rotina da criança, incentivo à amamentação e promoção de ambientes mais seguros e acolhedores.

Para a primeira-dama e secretária municipal de Assistência e Políticas Sociais, Carla Corrêa, é motivo de satisfação ver os resultados que o programa tem gerado no município e o impacto social positivo na vida das famílias atendidas. “O Criança Feliz fortalece os vínculos familiares, amplia o acesso às políticas públicas e garante um acompanhamento mais próximo no período mais importante do desenvolvimento infantil”, destacou.