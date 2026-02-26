Programa Prepara Anápolis 2026 dá início ao ciclo de ações voltadas à aprendizagem na rede municipal

26 de fevereiro de 2026
estudante anapolis

Iniciativa contempla estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental com o objetivo de identificar, já no início do calendário escolar, o nível de aprendizagem dos alunos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início às ações do programa Prepara Anápolis para o ano letivo de 2026. A primeira etapa consiste na aplicação da Avaliação Diagnóstica, realizada ao longo desta semana. A iniciativa contempla estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

O objetivo é identificar, já no início do calendário escolar, o nível de aprendizagem dos alunos. A avaliação funciona como um mapeamento detalhado do conhecimento dos estudantes, permitindo que as equipes pedagógicas reconheçam habilidades já consolidadas, assim como conteúdos que precisam ser reforçados. A partir desses dados, é possível planejar intervenções mais assertivas e direcionadas durante o semestre.

Para a secretária municipal de Educação, Adriana Rocha, o acompanhamento desde o começo do ano é essencial para garantir melhores resultados. “A avaliação diagnóstica é fundamental para compreendermos o nível de desempenho em que cada estudante se encontra e, a partir dessa análise, traçarmos estratégias para promover o desenvolvimento de cada discente. Trata-se de uma oportunidade de planejar ações concretas e intencionais, com vistas à melhoria da aprendizagem”, reforçou.

Além da etapa realizada em fevereiro, o calendário do programa prevê ainda uma Avaliação Formativa entre os dias 11 e 12 de agosto. Nessa fase, será possível medir o progresso alcançado e ajustar as estratégias pedagógicas, consolidando a preparação para o Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego), uma avaliação externa aplicada pelo governo estadual para medir o desempenho dos estudantes da rede pública.

