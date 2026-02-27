Prefeitura de Anápolis inicia cobrança do IPTU e ITU 2026 com desconto de até 15% para pagamento à vista.

Por Cris Mateus

Os moradores de Anápolis já podem se organizar para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU) referentes a 2026. Os tributos municipais oferecem opção de quitação em cota única, com desconto, ou parcelamento ao longo do ano.

De acordo com a Prefeitura de Anápolis, o contribuinte que optar pelo pagamento à vista até o dia 10 de abril terá direito a 10% de desconto. Quem participa do Programa Contribuinte Legal e mantém os débitos municipais em dia garante abatimento adicional de 5%, podendo alcançar desconto total de até 15%.

A administração municipal destaca que a quitação antecipada é a principal alternativa para quem deseja economizar no tributo.

Parcelamento em até oito vezes

Para quem não puder pagar em cota única, o município permite o parcelamento entre os meses de abril e novembro, em até oito parcelas.

A prefeitura também estabeleceu valores mínimos por prestação: R$ 161 para pessoas físicas e R$ 483 para pessoas jurídicas. O contribuinte deve ficar atento aos prazos de vencimento, já que atrasos podem gerar juros e multas.

Emissão de boletos

Os boletos do IPTU serão entregues pelos Correios nas residências. No entanto, não é necessário aguardar a entrega para realizar o pagamento.

O documento pode ser emitido diretamente no site oficial da prefeitura, por meio do Portal do Cidadão. Outra opção é solicitar o boleto pelo WhatsApp institucional, no número (62) 98551-6888.

O pagamento pode ser efetuado em bancos credenciados, via internet banking ou em casas lotéricas. Para atendimento presencial, o contribuinte pode procurar a unidade do Rápido localizada no AnaShopping.

Reajuste e nova taxa

Em 2026, o município aplicou reajuste de 4,41% nos valores do IPTU e do ITU, seguindo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Além disso, a Saneago passará a cobrar, a partir de abril, a Taxa de Serviços Urbanos (TSU) para imóveis com ligação de água ativa.

A orientação da prefeitura é que os contribuintes verifiquem os documentos com antecedência e se programem para cumprir os prazos, evitando encargos adicionais e garantindo melhor organização financeira ao longo do ano.

