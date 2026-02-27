Projeto Troca Sustentável será realizado na sexta-feira (27) no Viveiro Municipal

Iniciativa tem como objetivo incentivar o plantio de árvores no município, promover a preservação ambiental e estimular o descarte correto de resíduos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A iniciativa tem como objetivo incentivar o plantio de árvores no município, promover a preservação ambiental e estimular o descarte correto de resíduos. O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Durante a ação, a população poderá trocar materiais recicláveis e alimentos não perecíveis por mudas de árvores. Serão aceitas garrafas PET, papelão, latinhas de alumínio e resíduos eletrônicos.

As trocas obedecerão aos seguintes critérios:

• 100 latinhas de alumínio: 20 mudas;

• 50 latinhas de alumínio: 10 mudas;

• 1 muda por quilo de resíduo eletrônico entregue.

Também será aceita a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal. Além das trocas, será permitida a retirada de até três mudas por CPF, mesmo sem a entrega de materiais, conforme disponibilidade.

Entre as espécies disponíveis estão angico, araçá, paineira do cerrado, cega-machado, caju, ipê-branco, ipê-rosa, jaca, jacarandá, pitanga, jenipapo, moringa, manga, mutamba, oiti, pata-de-vaca, quaresmeira, romã, tamarindo e pau-fogo.