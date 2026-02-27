Professores da rede estadual de ensino terão reajuste de 5,4%
O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quinta-feira (26/02), um reajuste de 5,4% para todos professores da rede estadual de ensino de Goiás. O chefe do Executivo goiano explicou que o aumento será concedido de forma linear a todos os profissionais do magistério da rede estadual.
“Durante todo o meu governo sempre garanti o pagamento do piso nacional do magistério para os professores da rede estadual. Esse ano não seria diferente. Vamos conceder o reajuste do Piso Nacional do Magistério, com aumento de 5,4%”, afirmou.
Confira aqui a fala do governador.
De acordo com o governador, os professores efetivos receberão o pagamento retroativo ao mês de janeiro de 2026. Já os professores contratados terão o reajuste aplicado após a aprovação da data-base.
Reajuste para professores
O projeto de lei será encaminhado à Assembleia Legislativa nos próximos dias. Com o reajuste, o piso do professor da rede estadual passará a ficar acima do piso nacional do magistério.
Caiado ainda destacou o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais da educação e com a manutenção dos investimentos na rede pública de ensino.
“Eu e a minha secretária de Educação, professora Fátima Gavioli, sempre cuidamos de vocês e mantivemos nossos compromissos, inclusive, mantendo os salários, férias, décimo terceiro e bônus, pagos, rigorosamente em dia”, ressaltou.
A iniciativa se soma a outras ações voltadas à valorização da categoria, como o pagamento de bônus por resultados pedagógicos e a reorganização da jornada de trabalho para 30 horas/aula, a partir de janeiro de 2026.
“Essas ações consolidam a política permanente de valorização dos profissionais da educação e contribuem para a manutenção dos resultados educacionais alcançados por Goiás nos últimos anos”, ressalta a secretária de Educação Fátima Gavioli.