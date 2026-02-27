Professores da rede estadual de ensino terão reajuste de 5,4%

Iniciativa se soma a outras ações voltadas à valorização da categoria, como pagamento de bônus por resultados pedagógicos e reorganização da jornada de trabalho em 30 horas/aula, a partir de janeiro de 2026 (Foto: Secom-GO)

O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quinta-feira (26/02), um reajuste de 5,4% para todos professores da rede estadual de ensino de Goiás. O chefe do Executivo goiano explicou que o aumento será concedido de forma linear a todos os profissionais do magistério da rede estadual.

“Durante todo o meu governo sempre garanti o pagamento do piso nacional do magistério para os professores da rede estadual. Esse ano não seria diferente. Vamos conceder o reajuste do Piso Nacional do Magistério, com aumento de 5,4%”, afirmou.

Confira aqui a fala do governador.

De acordo com o governador, os professores efetivos receberão o pagamento retroativo ao mês de janeiro de 2026. Já os professores contratados terão o reajuste aplicado após a aprovação da data-base.

Reajuste para professores

O projeto de lei será encaminhado à Assembleia Legislativa nos próximos dias. Com o reajuste, o piso do professor da rede estadual passará a ficar acima do piso nacional do magistério.

Caiado ainda destacou o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais da educação e com a manutenção dos investimentos na rede pública de ensino.

“Eu e a minha secretária de Educação, professora Fátima Gavioli, sempre cuidamos de vocês e mantivemos nossos compromissos, inclusive, mantendo os salários, férias, décimo terceiro e bônus, pagos, rigorosamente em dia”, ressaltou.

A iniciativa se soma a outras ações voltadas à valorização da categoria, como o pagamento de bônus por resultados pedagógicos e a reorganização da jornada de trabalho para 30 horas/aula, a partir de janeiro de 2026.