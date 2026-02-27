Professores da rede estadual de ensino terão reajuste de 5,4%

27 de fevereiro de 2026
professora goias
Iniciativa se soma a outras ações voltadas à valorização da categoria, como pagamento de bônus por resultados pedagógicos e reorganização da jornada de trabalho em 30 horas/aula, a partir de janeiro de 2026 (Foto: Secom-GO)

O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quinta-feira (26/02), um reajuste de 5,4% para todos professores da rede estadual de ensino de Goiás. O chefe do Executivo goiano explicou que o aumento será concedido de forma linear a todos os profissionais do magistério da rede estadual.

“Durante todo o meu governo sempre garanti o pagamento do piso nacional do magistério para os professores da rede estadual. Esse ano não seria diferente. Vamos conceder o reajuste do Piso Nacional do Magistério, com aumento de 5,4%”, afirmou.

Confira aqui a fala do governador.

De acordo com o governador, os professores efetivos receberão o pagamento retroativo ao mês de janeiro de 2026. Já os professores contratados terão o reajuste aplicado após a aprovação da data-base.

Reajuste para professores

O projeto de lei será encaminhado à Assembleia Legislativa nos próximos dias. Com o reajuste, o piso do professor da rede estadual passará a ficar acima do piso nacional do magistério.

Caiado ainda destacou o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais da educação e com a manutenção dos investimentos na rede pública de ensino.

“Eu e a minha secretária de Educação, professora Fátima Gavioli, sempre cuidamos de vocês e mantivemos nossos compromissos, inclusive, mantendo os salários, férias, décimo terceiro e bônus, pagos, rigorosamente em dia”, ressaltou.

A iniciativa se soma a outras ações voltadas à valorização da categoria, como o pagamento de bônus por resultados pedagógicos e a reorganização da jornada de trabalho para 30 horas/aula, a partir de janeiro de 2026.

“Essas ações consolidam a política permanente de valorização dos profissionais da educação e contribuem para a manutenção dos resultados educacionais alcançados por Goiás nos últimos anos”, ressalta a secretária de Educação Fátima Gavioli.

 

Editado por  via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

Stylish businessman working in a office and use the phone

Comprovante de pagamento: quanto tempo guardar e em quais situações ele salva você

27 de fevereiro de 2026
mudas

Projeto Troca Sustentável será realizado na sexta-feira (27) no Viveiro Municipal

27 de fevereiro de 2026
anapolis aerea

Prefeitura de Anápolis inicia cobrança do IPTU e ITU 2026 com desconto de até 15% para pagamento à vista.

27 de fevereiro de 2026

Confira também

Stylish businessman working in a office and use the phone

Comprovante de pagamento: quanto tempo guardar e em quais situações ele salva você

27 de fevereiro de 2026
Screenshot 2026-02-27 080237

Semifinal na Serrinha marca novo capítulo da Anapolina, que conta com força da torcida.

27 de fevereiro de 2026
professora goias

Professores da rede estadual de ensino terão reajuste de 5,4%

27 de fevereiro de 2026
mudas

Projeto Troca Sustentável será realizado na sexta-feira (27) no Viveiro Municipal

27 de fevereiro de 2026
anapolis aerea

Prefeitura de Anápolis inicia cobrança do IPTU e ITU 2026 com desconto de até 15% para pagamento à vista.

27 de fevereiro de 2026