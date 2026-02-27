Semifinal na Serrinha marca novo capítulo da Anapolina, que conta com força da torcida.

O torcedor da Rubra esperou, sofreu e agora volta a sonhar alto. Sedenta por protagonismo na principal competição do estado, a Anapolina SAF chega embalada para o jogo da volta da semifinal do Campeonato Goiano, diante do Goiás Esporte Clube.

Desde que se transformou em SAF, no fim de 2024, a equipe colorada estabeleceu metas claras e vem colhendo resultados dentro e fora de campo. Organizada administrativamente e competitiva no gramado, a Anapolina reconstruiu sua imagem e voltou ao cenário de destaque do futebol estadual.

A partida decisiva está marcada para o próximo sábado (28), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Mesmo longe de casa, a torcida colorada já se mobiliza nas redes sociais, promovendo campanhas de apoio para empurrar o time em mais um capítulo importante da temporada.

Voz da arquibancada

O fotógrafo Jorge Luiz resume o sentimento que tomou conta do torcedor:

“A expectativa é muito boa, e o sentimento é de felicidade. O time surpreendeu positivamente, colocou novamente no cenário nacional, destacando novamente. O sentimento é de alívio e alegria.”

Já o agrônomo Rangel Alves adota tom de confiança, mas sem ignorar o peso do adversário:

“Minha expectativa para o jogo deste sábado é muito grande. Sabemos da força do adversário, principalmente jogando na capital. Temos consciência de que entramos como franco-atiradores, mas isso não diminui nossa confiança. Acredito em uma partida equilibrada, disputada lance a lance, e estou confiante em uma vitória no tempo normal, pelo placar de 2 a 1. Que o Matador Iury Tanque esteja iluminado novamente.”

Retrospecto e peso histórico

Depois de oito anos, Anapolina e Goiás se enfrentam novamente em uma decisão de semifinal estadual. O único precedente ocorreu em 2018, quando o Goiás levou a melhor e avançou à decisão daquele ano. Este ano está tudo em aberto, já que no primeiro jogo, o placar ficou igual em 2 a 2.

Além da boa campanha no estadual, a equipe colorada já garantiu conquistas importantes nesta temporada: foi campeã goiana do interior e assegurou vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil de 2027, objetivos traçados desde a implementação da SAF.

Mais do que uma vaga na final, o duelo na Serrinha representa a consolidação de um projeto. Para a torcida da Rubra, o momento é de esperança renovada. E, independentemente do favoritismo, a Anapolina entra em campo carregando o peso de sua história e o embalo de uma reconstrução que recolocou o clube entre os protagonistas do futebol goiano.