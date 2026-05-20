Prefeitura realiza oficina do Plano Diretor no IFG e segue com encontros em outras regiões de Anápolis

Encontros participativos seguem até quinta-feira (21) para discutir o futuro urbano de Anápolis (Foto: Allyne Laís / Câmara Municipal de Anápolis)

A programação das oficinas continua nesta terça-feira (19), no CRAS Leste, localizado na Rua Antônio de Souza França, nº 29, no Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro. Já na quarta-feira (20), o encontro será realizado no CEU do Jardim Alvorada e, na quinta-feira (21), a oficina ocorrerá no SESI da Vila Jaiara, sempre às 18h30.

Para o secretário municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Thiago de Sá Lima, as reuniões reforçam a importância da participação popular no processo de construção do novo Plano Diretor.

“As contribuições apresentadas pela população serão analisadas e utilizadas como base para futuras definições do Poder Público. Nosso objetivo é construir um planejamento que reflita as necessidades reais da cidade, com diálogo aberto e colaboração da sociedade”, afirmou o secretário.

Durante a programação, o engenheiro civil e gerente de projetos da URBTEC Engenharia, Planejamento e Consultoria, Douglas Viero, apresentou um diagnóstico técnico preliminar do município, com dados sobre densidade demográfica, perfil populacional, atividades econômicas, mobilidade urbana, infraestrutura viária, expansão domiciliar e potencial de crescimento urbano.

Segundo Douglas, Anápolis vive um momento estratégico de desenvolvimento e o principal desafio está relacionado à qualificação da ocupação urbana. “Anápolis está em crescimento e possui uma localização geográfica muito boa. Por isso, a qualificação dos espaços públicos e privados precisa acompanhar esse desenvolvimento”, ressaltou.

O debate também contou com contribuições da comunidade acadêmica. O professor do Instituto Federal de Goiás (IFG), Alan de Freitas Oliveira, destacou a necessidade de políticas voltadas à segurança dos pedestres e à melhoria da mobilidade urbana.

“Percebemos que, com o crescimento da cidade, precisamos de um olhar mais atento ao pedestre, com faixas que sejam respeitadas pelos motoristas, conscientização sobre a ocupação das calçadas e, sobretudo, melhoria dos espaços para que as pessoas possam se locomover com segurança”, disse.

Representando os moradores da Vila Fabril, Edna Almeida falou sobre como a oficina pode aproximar a população das decisões sobre o futuro do município e reforçou a expectativa de melhorias para a região.

“Vemos um crescimento que pode também trazer benefícios para o nosso bairro. Foi um momento essencial para que a gente consiga avanços para a região”, disse.

Após a conclusão das oficinas e da coleta das sugestões apresentadas pelos participantes, a Prefeitura de Anápolis irá consolidar as contribuições em uma proposta de lei para a revisão do Plano Diretor. O documento será apresentado publicamente e posteriormente encaminhado à Câmara Municipal.