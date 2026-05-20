Olimpíada Brasileira de Foguetes reúne estudantes na UEG

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) recebeu estudantes do Colégio Adventista de Anápolis, na última sexta-feira (15/05), para as provas de lançamento da Olimpíada Brasileira de Foguetes (Obafog), no Câmpus Central. A atividade reuniu alunos do ensino fundamental, médio e acadêmicos da universidade em ações práticas ligadas à ciência e à exploração espacial.

Organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), a competição mobiliza estudantes de todo o país e incentiva o desenvolvimento do pensamento científico, da pesquisa aplicada e do trabalho em equipe.

Os estudantes lançaram foguetes construídos com garrafas PET, desenvolvidos com base em conceitos de física, matemática e engenharia. Os protótipos seguiram os critérios da Obafog.

Participaram da atividade estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Química Industrial e Farmácia da UEG. Os acadêmicos auxiliaram nas medições das alturas e distâncias alcançadas pelos foguetes, alguns deles próximos de 100 metros.

Os participantes utilizaram os modelos 3 e 4 da competição. O modelo 3, destinado ao ensino fundamental, usa pressão de água e ar para impulsionar os foguetes. Já o modelo 4, voltado ao ensino médio, utiliza vinagre e bicarbonato.

A integração fez parte de uma ação de extensão coordenada pela professora Viviane Bonifácio, docente dos cursos de Química da UEG.

“Nós, como estudantes da Engenharia Civil da UEG, estamos muito felizes com a presença de alunos do ensino médio, com dedicação em conhecimentos mais avançados, como é a olimpíada de lançamento de foguetes. Estamos aqui para prestar o apoio necessário a eles na medição de distância, ajuda em cálculos com o lançamento dos foguetes e diversos assuntos que são importantes para eles. Muito legal ter esses alunos aqui porque incentiva essa troca de experiências entre nós, que estamos no ensino superior, com eles que estão no ensino médio ou saindo do ensino fundamental para esta nova etapa da vida”, afirmou o estudante Murilo Eterno, do 9º período do curso de Engenharia Civil.

Olimpíada Brasileira de Foguetes aproxima estudantes da universidade

Além da competição, a atividade proporcionou aos estudantes da educação básica contato direto com a estrutura universitária e com experiências acadêmicas ligadas às ciências exatas.

“Essa ação é importante especialmente por trazer mais para perto o pessoal do ensino médio para conhecer a estrutura da universidade, as atividades que a gente desenvolve aqui e trazer um pouquinho mais para perto a vivência dos alunos do ensino superior”, enfatizou a estudante Maria Luiza Silva, do 6º período de Química Industrial.

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e a Obafog também funcionam como incentivo para novas vocações nas áreas de engenharia e ciências exatas.

As provas teóricas abordam conteúdos sobre Sistema Solar, estrelas, galáxias, foguetes e satélites. Estudantes com melhor desempenho nas categorias mais avançadas podem ser selecionados para as próximas etapas da olimpíada e integrar equipes brasileiras em competições internacionais de astronomia e astrofísica.

A premiação inclui certificados para todos os participantes e cerca de 80 mil medalhas distribuídas entre ouro, prata e bronze nos quatro níveis da competição.