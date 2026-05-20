Anápolis realiza novo Dia D de vacinação contra a Influenza neste sábado (23); confira os locais

20 de maio de 2026
vacina

Podem se vacinar pessoas que fazem parte dos grupos prioritários (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis realizará neste sábado (23) o Dia D de vacinação contra a Influenza, com atendimento das 8h às 16h em diversas unidades de saúde do município e pontos estratégicos espalhados pela cidade. A mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população à imunização contra a gripe.

Durante a ação, estarão abertas as unidades de saúde da Vila Norte, Iracema, Bairro de Lourdes, Filostro, JK, Vivian Parque, São José, Anexo Itamaraty, Arco Verde, Santo Antônio e Jardim Esperança. Além disso, a vacinação também será disponibilizada em pontos estratégicos no Parque Ipiranga, Faculdade Fama, na Vila Jaiara, e Igreja Betesda, no Jardim Primavera II.

Podem se vacinar pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, como: idosos com 60 anos ou mais; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); povos indígenas; trabalhadores da saúde e da educação; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso; e quilombolas.

Também fazem parte do público prioritário profissionais das Forças Armadas, trabalhadores do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, profissionais das forças de segurança e salvamento, população em situação de rua, caminhoneiros e trabalhadores dos Correios.

Febre Amarela e Tríplice Viral

Nas unidades de saúde, além da vacina contra a Influenza, também estarão disponíveis doses contra Febre Amarela e Tríplice Viral. Para receber a imunização, é necessário apresentar documento oficial com foto e CPF, cartão de vacinação e comprovante de comorbidade ou de pertencimento ao grupo prioritário, quando necessário.

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