Quarta Cultural apresenta concerto interativo com Goiás Brass nesta quarta-feira (20)

20 de maio de 2026
goias brass

Além do concerto, evento contará com feira cultural e praça gastronômica na área externa do teatro (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza nesta quarta-feira (20), às 19h30, mais uma edição da Quarta Cultural, com apresentação do concerto interativo do grupo Goiás Brass, no Teatro Municipal de Anápolis, localizado na Avenida Brasil Sul, nº 200, no Setor Central. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

O Goiás Brass é um quinteto de metais residente em Goiânia (GO), formado pelos trompetistas André Lacerda e Vinicius Cortes, Anderson Pego no trombone, Beethoven na trompa e Thiago Aguiar na tuba. O grupo desenvolve apresentações voltadas à música instrumental, explorando diferentes estilos e sonoridades por meio dos instrumentos de metal.

Durante o concerto, o público poderá acompanhar um repertório que reúne obras eruditas, músicas populares e trilhas conhecidas, em uma apresentação marcada pela interação com a plateia e pela proposta de aproximar diferentes públicos da música instrumental. O grupo também apresenta arranjos de música brasileira e peças da literatura internacional, buscando proporcionar uma experiência musical acessível e dinâmica.

Além do concerto, o evento contará com feira cultural e praça gastronômica na área externa do teatro, reunindo expositores e empreendedores locais e oferecendo ao público opções de lazer, alimentação e convivência durante a programação.

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