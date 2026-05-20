Quarta Cultural apresenta concerto interativo com Goiás Brass nesta quarta-feira (20)

Além do concerto, evento contará com feira cultural e praça gastronômica na área externa do teatro (Foto: Divulgação)

O Goiás Brass é um quinteto de metais residente em Goiânia (GO), formado pelos trompetistas André Lacerda e Vinicius Cortes, Anderson Pego no trombone, Beethoven na trompa e Thiago Aguiar na tuba. O grupo desenvolve apresentações voltadas à música instrumental, explorando diferentes estilos e sonoridades por meio dos instrumentos de metal.

Durante o concerto, o público poderá acompanhar um repertório que reúne obras eruditas, músicas populares e trilhas conhecidas, em uma apresentação marcada pela interação com a plateia e pela proposta de aproximar diferentes públicos da música instrumental. O grupo também apresenta arranjos de música brasileira e peças da literatura internacional, buscando proporcionar uma experiência musical acessível e dinâmica.

Além do concerto, o evento contará com feira cultural e praça gastronômica na área externa do teatro, reunindo expositores e empreendedores locais e oferecendo ao público opções de lazer, alimentação e convivência durante a programação.