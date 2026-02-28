Prefeitura de Anápolis lança Programa Elo Itinerante para ampliar atendimento social nos bairros

28 de fevereiro de 2026
elo itinerante

Programa tem o objetivo de estreitar a distância e fortalecer vínculos entre o poder público e as pessoas que mais precisam (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, terá um programa inédito no município: o Elo Itinerante. O objetivo é estreitar a distância e fortalecer vínculos entre o poder público e as pessoas que mais precisam. O programa social foi lançado nesta quinta-feira (26), às 10h, no hall do estacionamento do Centro Administrativo Adhemar Santillo.

Com o slogan “O Social de Ponta a Ponta”, o Programa Elo Itinerante irá levar ações sociais e serviços essenciais às comunidades onde o poder público pouco alcançava. “Hoje temos apenas quatro CRAS em uma cidade de mais de 400 mil habitantes e percebemos que esse modelo tem se tornado ineficiente”, explica a secretária de assistência e política social e primeira-dama, Carla Corrêa.

Com uma van, uma equipe multidisciplinar irá percorrer os quatro cantos da cidade para identificar e acolher famílias que têm o direito não só de receber benefícios, mas que precisam de acesso a serviços em outras áreas como saúde e educação. Inclusive, no início da gestão, foi identificado que Anápolis contava com apenas 1,7 mil pessoas cadastradas no Cadúnico.

Na prática, de acordo com projeções federais, o município teria cerca de 30 mil cidadãos que poderiam se enquadrar no programa. “Essa é uma forma eficaz de atender diretamente essas famílias, sem exigir grandes deslocamentos das mesmas, fazendo uma radiografia realista e um papel muito mais acolhedor. É levar cuidado, oferecer apoio e dar dignidade a quem mais precisa”, frisou Carla Corrêa.

