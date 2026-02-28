Prefeitura realiza ação de combate contra a dengue no Conjunto Filostro Machado neste sábado (28)

Intervenção integra o conjunto de ações permanentes desenvolvidas pelo município para o controle vetorial e prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A mobilização será coordenada pela Gerência de Endemias e integra as estratégias de intensificação do monitoramento na região após a confirmação de um caso do sorotipo DENV-3 no bairro. O DENV-3 é um dos quatro tipos do vírus da dengue em circulação no país e sua identificação reforça a necessidade de medidas preventivas e controle rigoroso do mosquito transmissor.

Durante a ação, os agentes de endemias realizarão visitas domiciliares, panfletagem educativa e recolhimento de pneus. A iniciativa também contará com suporte para retirada de materiais descartados que possam acumular água e se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A intervenção integra o conjunto de ações permanentes desenvolvidas pelo município para o controle vetorial e prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya.