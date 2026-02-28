Goiás é 1º lugar em crescimento econômico no Brasil

A economia goiana, que tem acumulado avanços na produção, geração de emprego e investimentos públicos, alcança a primeira colocação entre os estados brasileiros no Índice de Atividade Econômica (IBCR), divulgado pelo Banco Central na quarta-feira (25/2).

No acumulado de 2025, Goiás obteve alta de 4,4%, o melhor resultado no país, juntamente com o estado do Pará. O IBCR é composto por indicadores de grandes setores, como agropecuária, indústria e serviços, e é utilizado como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

Além do bom resultado para o ano, Goiás soma 17 meses seguidos de crescimento, sempre com resultado melhor do que no mesmo mês do ano anterior. Também supera a média nacional para o período de 2025, que foi de 2,5%.

Para o governador Ronaldo Caiado, os números demonstram o protagonismo de Goiás no cenário econômico nacional. “Resultado atesta a competitividade do nosso estado e a consolidação de Goiás como o estado que mais cresce no Brasil. Vencemos as dificuldades iniciais e, nos últimos anos, a solidez da nossa economia tem se transformado em mais emprego, renda e qualidade de vida para os goianos”, afirmou.

Outras análises

Na comparação do IBCR interanual de dezembro de 2025 com dezembro de 2024, Goiás apresentou expansão de 3,4%, o quinto melhor desempenho entre as unidades da federação, superando a média nacional, que foi de 3,1%.

Já na variação mensal com ajuste sazonal (dezembro de 2025 frente a novembro de 2025), o estado avançou 0,2%, enquanto o Brasil registrou retração de 0,2%. Também nesse recorte, Goiás ocupou a quinta posição no ranking nacional.

Taxa de desocupação

Em relação ao mercado de trabalho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, recentemente, que a taxa de desocupação em Goiás no ano de 2025 foi de 4,6%, a menor desde o início da série histórica, em 2012.

O maior valor foi registrado em 2020, ano em teve início da pandemia de Covid-19: 13,2%.