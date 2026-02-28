Goiás é 1º lugar em crescimento econômico no Brasil

28 de fevereiro de 2026
confeccao goias
Índice medido pelo Banco Central mostra que o estado registrou alta de 4,4% na atividade econômica em 2025 (Foto: Edinan Ferreira)

A economia goiana, que tem acumulado avanços na produção, geração de emprego e investimentos públicos, alcança a primeira colocação entre os estados brasileiros no Índice de Atividade Econômica (IBCR), divulgado pelo Banco Central na quarta-feira (25/2).

No acumulado de 2025, Goiás obteve alta de 4,4%, o melhor resultado no país, juntamente com o estado do Pará. O IBCR é composto por indicadores de grandes setores, como agropecuária, indústria e serviços, e é utilizado como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

Além do bom resultado para o ano, Goiás soma 17 meses seguidos de crescimento, sempre com resultado melhor do que no mesmo mês do ano anterior. Também supera a média nacional para o período de 2025, que foi de 2,5%.

Para o governador Ronaldo Caiado, os números demonstram o protagonismo de Goiás no cenário econômico nacional. “Resultado atesta a competitividade do nosso estado e a consolidação de Goiás como o estado que mais cresce no Brasil. Vencemos as dificuldades iniciais e, nos últimos anos, a solidez da nossa economia tem se transformado em mais emprego, renda e qualidade de vida para os goianos”, afirmou.

Outras análises

Na comparação do IBCR interanual de dezembro de 2025 com dezembro de 2024, Goiás apresentou expansão de 3,4%, o quinto melhor desempenho entre as unidades da federação, superando a média nacional, que foi de 3,1%.

Já na variação mensal com ajuste sazonal (dezembro de 2025 frente a novembro de 2025), o estado avançou 0,2%, enquanto o Brasil registrou retração de 0,2%. Também nesse recorte, Goiás ocupou a quinta posição no ranking nacional.

Taxa de desocupação

Em relação ao mercado de trabalho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, recentemente, que a taxa de desocupação em Goiás no ano de 2025 foi de 4,6%, a menor desde o início da série histórica, em 2012.

O maior valor foi registrado em 2020, ano em teve início da pandemia de Covid-19: 13,2%.

 

Tags:

Veja também

Screenshot 2026-02-26 144244

Anapolina e Anápolis jogam neste sábado pelo Goianão 2026, link aqui:

28 de fevereiro de 2026
bloqueio transito

Ruas do Bairro Jundiaí ficarão parcialmente interditadas neste sábado (28) e domingo (01º)

28 de fevereiro de 2026
dengue

Prefeitura realiza ação de combate contra a dengue no Conjunto Filostro Machado neste sábado (28)

28 de fevereiro de 2026

Confira também

Screenshot 2026-02-26 144244

Anapolina e Anápolis jogam neste sábado pelo Goianão 2026, link aqui:

28 de fevereiro de 2026
bloqueio transito

Ruas do Bairro Jundiaí ficarão parcialmente interditadas neste sábado (28) e domingo (01º)

28 de fevereiro de 2026
confeccao goias

Goiás é 1º lugar em crescimento econômico no Brasil

28 de fevereiro de 2026
dengue

Prefeitura realiza ação de combate contra a dengue no Conjunto Filostro Machado neste sábado (28)

28 de fevereiro de 2026
elo itinerante

Prefeitura de Anápolis lança Programa Elo Itinerante para ampliar atendimento social nos bairros

28 de fevereiro de 2026