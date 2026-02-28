Bloqueios são necessários para continuidade das obras para extensão da rede de abastecimento de água

A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) informa que algumas ruas do Bairro Jundiaí ficarão parcialmente interditadas neste sábado (28) e domingo (01º) – sobretudo nas proximidades do Colégio São Francisco. Os bloqueios são necessários para continuidade das obras para extensão da rede de abastecimento de água. Logo abaixo estarão os mapas ilustrativos com os possíveis desvios apontados pela autarquia.

No sábado (28), entre 13h e 18h, será interrompido o fluxo na Rua Padre Luiz dos Anjos –entre as Ruas SD 204 e a Avenida São Francisco. A CMTT orienta os motoristas buscarem as Avenidas Minas Gerais e Pinheiro Chagas e parte da São Francisco– todas de sentido duplo.

Outra forma, é utilizar a Rua Bernadino Silva até a esquina da Rua Padre Luiz dos Anjos e seguir pela SD 204. Vale ressaltar que toda a região estará devidamente sinalizada.

Já no domingo (01º), entre às 8 e 18h, o fluxo na Avenida Pinheiro Chagas será parcialmente afetado – entre as esquinas da Avenida São Francisco com a Rua Deocleciano Barbosa Siqueira. Para fugir desse trecho, a CMTT preparou três rotas.

Rota 1 Centro/Bairro: motorista que pegar a Avenida São Francisco, seguirá pela Avenida Dom Prudêncio até a Rua Zenaide Roriz.

Rota 2: Centro/Bairro: condutor deve pegar a Avenida Pinheiro Chagas, seguir pela Rua Benedito Borges de Almeida até a Rua Odorico da Silva Leão.

Rota 3: Bairro/Centro: motorista que estiver na Avenida Pinheiro Chagas segue até a Rua Deocleciono Barbosa Siqueira, passa pela Rua Benedito Borges de Almeida até Avenida São Francisco.

Atenção

A CMTT disponibilizou um número de telefone (62) 99975-8587, exclusivamente para comunicar situações emergenciais ou irregularidades relacionadas à sinalização provisória, bloqueios não previstos, retenções excessivas ou quaisquer ocorrências que possam comprometer a segurança viária.