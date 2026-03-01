Cocoroco: destilado boliviano com 96% de álcool está entre os mais fortes do mundo

Por Cris Mateus

Foto Montagem: Click Petróleo e Gás

Com impressionantes 96% de teor alcoólico, o Cocoroco é apontado como uma das bebidas mais fortes do planeta. Produzido tradicionalmente pela comunidade aymara, na Bolívia, o destilado se destaca não apenas pela alta graduação, mas também por sua forte ligação cultural com a região andina.

Elaborado a partir da cana-de-açúcar, o Cocoroco é consumido, em geral, puro ou combinado com chás e ervas típicas. Ao longo dos anos, a bebida consolidou-se como símbolo de tradição local, marcando presença em celebrações e rituais comunitários.

Comercialização enfrenta restrições

Apesar da popularidade em território boliviano, o teor alcoólico extremo impõe barreiras à comercialização do produto em diversos países. No Brasil, por exemplo, a legislação estabelece limites inferiores de graduação alcoólica para bebidas comercializadas, o que inviabiliza a venda regular do destilado no mercado nacional.

Essa limitação contribui para que o Cocoroco seja raramente encontrado fora de seu país de origem. Ainda assim, a bebida desperta curiosidade justamente por ultrapassar os padrões mais comuns de destilação.

Especialistas alertam que produtos com graduação alcoólica tão elevada exigem consumo extremamente moderado, já que o risco de intoxicação é significativamente maior.

Comparação com outros destilados

O Cocoroco divide o posto de bebida mais potente com o Spirytus Rektyfikowany, vodka polonesa que também pode atingir 96% de álcool. Em razão dessa concentração, o uso costuma ser recomendado em pequenas quantidades ou diluído em coquetéis.

Outra bebida conhecida pela alta graduação é o Absinto, cuja variação alcoólica normalmente fica entre 45% e 74%. Diferentemente do destilado boliviano, o absinto ganhou notoriedade na Europa e ficou associado a movimentos artísticos e literários ao longo da história.

Patrimônio cultural andino

Mais do que uma bebida de alto teor alcoólico, o Cocoroco representa parte da identidade cultural do povo aymara. Sua produção artesanal preserva métodos tradicionais transmitidos de geração em geração.

Além de integrar festividades e cerimônias locais, destilados com graduação elevada também podem ser utilizados em infusões artesanais e até em aplicações industriais, devido ao seu poder de conservação e esterilização.

Mesmo diante das restrições comerciais, o Cocoroco segue como um dos exemplos mais emblemáticos de destilado extremo no mundo, reunindo potência alcoólica, tradição e significado cultural em um único produto.