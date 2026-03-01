Vagas abertas para curso gratuito de espanhol

1 de março de 2026
biblioteca zeca batista

Aulas serão realizadas semanalmente, de forma presencial, com atividades teóricas e práticas, conduzidas por professor nativo do idioma (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os interessados em aprender ou aprimorar os conhecimentos em espanhol poderão participar de aulas gratuitas na Biblioteca Municipal Zeca Batista. As vagas são limitadas e destinadas a duas turmas: uma para o nível iniciante e outra para o intermediário.

As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (02), presencialmente, na Biblioteca Municipal Zeca Batista. Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 16 anos e apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de endereço. Para os menores de idade, é necessário que o responsável também apresente os mesmos documentos.

As aulas serão realizadas semanalmente, de forma presencial, com atividades teóricas e práticas, conduzidas por professor nativo do idioma. O início está previsto para o dia 12 de março. A turma iniciante terá aulas todas das 13h45 às 14h45, e a turma intermediária, das 15h às 16h – sempre às quintas-feiras.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o curso de espanhol amplia a oferta de línguas estrangeiras já disponibilizadas no local, como francês e inglês, fortalecendo as oportunidades de desenvolvimento linguístico e cultural para a população.

