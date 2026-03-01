Governo de Goiás, Fecomércio-GO e Cetur lançam Guia Oficial do Turista para o MotoGP

O lançamento do guia turístico acontece na próxima terça-feira (03/03), na sede da Fecomércio-GO

O Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade de Goiás (Cetur-GO), que integra o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-GO, realiza na próxima terça-feira (03/03), às 9h, na sede da Fecomércio-GO, o lançamento oficial da nova landing page do “Guia da Cidade – Viva o Melhor de Goiânia”.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Secretaria Geral de Governo de Goiás e tem como objetivo fortalecer o turismo local, promovendo informações estratégicas e qualificadas para visitantes e moradores.

Totalmente digital e disponível em três idiomas (português, inglês e espanhol), o Guia da Cidade reúne conteúdos relevantes sobre hospedagens, bares e restaurantes, serviços de saúde, mobilidade urbana, atrativos culturais e cidades turísticas próximas à capital, facilitando o acesso a informações essenciais para quem deseja conhecer Goiânia.

Grande Prêmio MotoGP do Brasil 2026

Além de valorizar o potencial turístico da cidade, o material também foi estruturado para atender ao público que virá à capital durante grandes eventos, como o Prêmio MotoGP do Brasil 2026, que acontecerá entre os dias 20 e 22 de março.

De acordo com o presidente do Cetur-GO e Sindtur-GO, Ricardo Rodrigues Gonçalves, o “Guia da Cidade – Viva o Melhor de Goiânia” é um roteiro confiável e definitivo para os goianienses e visitantes que querem conhecer as múltiplas atrações que a capital de Goiás tem para oferecer.

“O Guia da Cidade é um portal em permanente atualização. Afinal, Goiânia é uma cidade em permanente crescimento, com empreendedores e trabalhadores criativos e sempre ligados nas tendências e novidades”, afirma o presidente Ricardo Rodrigues.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-GO e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Marcelo Baiocchi Carneiro, a capital de Goiás voltou aos circuitos nacional e internacional de grandes eventos, ampliou sensivelmente sua rede de hospedagem e viu florescer muitas novas opções de bares, restaurantes, cultura e lazer.

“O Guia da Cidade – Viva o Melhor de Goiânia” é lançado para ser a vitrine e o roteiro dessa ampla gama de atrações em que se transformou a nossa capital, conclui.

SERVIÇO:

Evento: Lançamento “Guia da Cidade – Viva o Melhor de Goiânia”

Data: 03/03/2026 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Fecomércio-GO / Avenida 136, nº 1084, Setor Marista, Goiânia-GO

Informações: Fecomércio-GO/Assessoria de Comunicação Social, com Joelma Pinheiro (62) 98110-9494 ou Letícia Lustosa (62) 98168-9371