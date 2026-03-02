Estagiários da Educação poderão trabalhar próximo de casa, em Anápolis; veja como se candidatar

Inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da pasta, com a entrega do currículo na Assessoria Pedagógica (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os estagiários receberão bolsa no valor de R$ 700,00, além de auxílio-transporte de R$ 217,80, totalizando R$ 917,80 mensais. A carga horária é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, com atuação nas turmas Infantil 1, Infantil 2 e Infantil 3 dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da Rede Municipal de Educação.

As vagas estão distribuídas entre os bairros Vila Jaiara, Loteamento Las Palmas, Residencial Mônica Braga, Jardim dos Ipês, Residencial Portal do Cerrado, Village Jardim, Jardim das Américas 2ª Etapa, Jardim Progresso, Residencial Ana Cláudia, Residencial Copacabana, Residencial Laranjeiras, Residencial Morumbi, Residencial Reny Cury, Parque Calixtópolis, Vivian Parque e Jardim Calixto.

Também há oportunidades nas regiões do Jardim Arco Verde, Bairro de Lourdes, Parque Brasília, Setor Industrial, Munir Calixto, Jardim Esperança e Nova Aliança, Jardim Alvorada, Santo Antônio, Residencial Alfredo Abrão, Loteamento Campos Elísios, Bairro Santo Antônio e Jardim Primavera.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o processo seletivo tem como objetivo oferecer oportunidade de aprendizado e prática aos profissionais em formação, além de fortalecer o ensino local, reforçando o apoio pedagógico nas unidades escolares.