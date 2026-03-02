Cristalina recebe a abertura do Embaixadores no Entorno 2026

A Secretaria do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO), iniciou, no fim de semana, a edição 2026 do Programa Embaixadores no Entorno.

O primeiro destino do ano foi Cristalina, que retorna ao roteiro estratégico de promoção internacional da Região Metropolitana do Entorno (RME).

Representantes de dez países – Belarus, Bélgica, Palestina, Sri Lanka, Áustria, Nigéria, Senegal, Líbano, Polônia e Malta – participaram da iniciativa e conheceram o potencial turístico do município.

Realizado por meio de parceria entre a Secretaria do Entorno, o Gabinete de Relações Internacionais do Estado de Goiás, a Goiás Turismo, a Secretaria de Relações Internacionais do Distrito Federal e a Prefeitura de Cristalina, o programa aproxima o corpo diplomático das vocações econômicas e turísticas da região.

“O Embaixadores no Entorno é uma ação estratégica para apresentar nossas potencialidades e abrir caminhos para parcerias e investimentos”, explica o secretário do Entorno, Pábio Mossoró.

Embaixadores

No Vale dos Cristais, os diplomatas visitaram a Lagoa dos Cristais — que alterna tons de verde e azul conforme a incidência de luz.

Conheceram ainda a Pedra Chapéu do Sol e percorreram trilha leve com pontes suspensas. O trajeto é sinalizado e contou com acompanhamento das forças de segurança.

O embaixador da Bélgica, Chris Hoornaert, destacou a receptividade goiana e classificou a visita como uma experiência única e, sobretudo, uma surpresa.

A embaixadora do Senegal, Marie Gnama Bassene, afirmou que se sentiu vivendo algo que até então só tinha visto na televisão.

Já a embaixadora do Sri Lanka, Chaminda I. Colonne, disse que pretende retornar ao município e que identifica oportunidades futuras de negócios na cidade.

Experiência no garimpo

Os embaixadores tiveram a oportunidade de conhecer o garimpo não exploratório no Garimpo Pedra em Pé.

Equipados com itens de segurança, utilizaram peneiras, selecionaram cristais e acompanharam toda a dinâmica orientada pela família responsável pelo local.

“Não é a pessoa que escolhe o cristal, é o cristal que escolhe a pessoa”, explicou a secretária municipal de Turismo, Luciana Passos.

Os diplomatas também visitaram área de artesanato com joias, mandalas e peças decorativas produzidas por artesãos locais.

Potencial turístico

O prefeito de Cristalina, Dr. Luís Otávio, destacou que o turismo tem crescido junto com o agro e que o município está preparado para receber visitantes e investidores.

O secretário do Entorno reforçou o caráter estratégico da iniciativa e agradeceu aos parceiros estaduais e distritais.

“É uma experiência coletiva que fortalece laços e projeta o Entorno para o mundo”, afirmou.

Ao final da programação, os diplomatas asseguraram que pretendem retornar a Cristalina e divulgar, em seus países, o potencial econômico, turístico e produtivo da região.