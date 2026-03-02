Do campo à mesa: Banco de Alimentos entrega mais de mil cestas verdes por mês a famílias em situação de vulnerabilidade em Anápolis

Iniciativa funciona como uma rede de reaproveitamento solidário. Frutas, verduras e legumes doados pela Ceasa e por produtores rurais passam por triagem, higienização e montagem das cestas antes de serem encaminhados (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O atendimento prioriza famílias acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e por instituições socioassistenciais cadastradas.

Além de combater o desperdício, o programa também promove educação alimentar, com orientações sobre aproveitamento integral dos alimentos, higiene e armazenamento adequado. A ação integra a política municipal de segurança alimentar e nutricional, fortalecendo o acesso a alimentos frescos e incentivando hábitos mais saudáveis.

A entrega das cestas é realizada tanto nos CRAS quanto presencialmente na sede do Banco de Alimentos, para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que tenham sido encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais.