Do campo à mesa: Banco de Alimentos entrega mais de mil cestas verdes por mês a famílias em situação de vulnerabilidade em Anápolis

2 de março de 2026
banco de alimentos

Iniciativa funciona como uma rede de reaproveitamento solidário. Frutas, verduras e legumes doados pela Ceasa e por produtores rurais passam por triagem, higienização e montagem das cestas antes de serem encaminhados (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Em Anápolis, alimentos que poderiam se perder no caminho entre a produção e a comercialização estão ganhando um novo destino: a mesa de quem mais precisa. O Banco de Alimentos, gerido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, tem garantido a distribuição de cerca de 1.200 cestas verdes por mês a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.A iniciativa funciona como uma rede de reaproveitamento solidário. Frutas, verduras e legumes doados pela Ceasa e por produtores rurais passam por triagem, higienização e montagem das cestas antes de serem encaminhados.

O atendimento prioriza famílias acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e por instituições socioassistenciais cadastradas.

Além de combater o desperdício, o programa também promove educação alimentar, com orientações sobre aproveitamento integral dos alimentos, higiene e armazenamento adequado. A ação integra a política municipal de segurança alimentar e nutricional, fortalecendo o acesso a alimentos frescos e incentivando hábitos mais saudáveis.

A entrega das cestas é realizada tanto nos CRAS quanto presencialmente na sede do Banco de Alimentos, para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que tenham sido encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais.

Tags:

Veja também

esbaixadores do entorno_cristalina

Cristalina recebe a abertura do Embaixadores no Entorno 2026

2 de março de 2026
professora anapolis

Estagiários da Educação poderão trabalhar próximo de casa, em Anápolis; veja como se candidatar

2 de março de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

2 de março de 2026

Confira também

banco de alimentos

Do campo à mesa: Banco de Alimentos entrega mais de mil cestas verdes por mês a famílias em situação de vulnerabilidade em Anápolis

2 de março de 2026
esbaixadores do entorno_cristalina

Cristalina recebe a abertura do Embaixadores no Entorno 2026

2 de março de 2026
professora anapolis

Estagiários da Educação poderão trabalhar próximo de casa, em Anápolis; veja como se candidatar

2 de março de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

2 de março de 2026
mpox

Goiás tem cinco casos de Mpox em investigação; Secretaria Municipal de Saúde reforça cuidados à população

1 de março de 2026