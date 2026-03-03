Depois de mais de uma década, Anel Viário do Daia é entregue em Anápolis

3 de março de 2026
anel viario daia

Estrutura, que liga a GO-333 à BR-060, dará agilidade à mobilidade e atendimento de serviços para as indústrias instaladas no Daia (Foto: Divulgação / Goinfra)

Depois de mais de uma década de espera, uma das infraestruturas logísticas mais importantes de Anápolis foi finalmente inaugurada na manhã deste sábado (28): a duplicação do Anel Viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). A obra, que já foi considerada um ‘elefante branco’ e símbolo de descaso e falta de compromisso com o dinheiro público, irá somar à vocação industrial da cidade.

A estrutura, que liga a GO-333 à BR-060, dará agilidade à mobilidade e atendimento de serviços para as indústrias instaladas no Daia, mas também segurança aos moradores de bairros como o Munir Calixto, que já conta com cerca de 15 mil residentes.

Entretanto, para chegar a esse resultado, a obra precisou superar entraves criados durante o governo de Marconi Perillo (PSDB), no âmbito estadual, e viveu diversas fases problemáticas, como paralisações, inaugurações de fachada e até operações do Ministério Público, que apurou desvio de dinheiro público e desastre ambiental.

Assim que Ronaldo Caiado (PSD) assumiu o governo, a Agência Goiana de Infraestrutura (Goinfra) começou estudos para a retomada da obra. “Mas por que não havia acontecido até hoje? Porque tinha um impedimento ambiental. Precisamos recuperar 180 hectares de reserva e depois fazer drenagem no Extrema (rio). Enterraram R$ 400 milhões aqui e destruíram muito o meio ambiente”, explicou o governador.

O prefeito Márcio Corrêa (PL), explica que teve a oportunidade de ajudar a destravar processos burocráticos para que a obra fosse entregue à população. “Essa obra foi motivo de escândalos políticos na cidade e no Estado em relação a superfaturamento e crimes ambientais. É com muita alegria que estou aqui hoje nessa inauguração”, salientou, comentando a importância da participação política do município, após passarem administrações que não contribuíram nesse diálogo.

Aeroporto de Cargas

De acordo com o vice-governador Daniel Vilela (MDB), está em fase de conclusão a obra de recuperação ambiental, além de tratativas com a Infraero para a conclusão da infraestrutura. Ele anunciou ainda que, nesta semana, ele e o prefeito Márcio Corrêa realizaram uma reunião com uma das maiores empresas de logísticas da América Latina, que tem demonstrado interesse em se estabelecer em Anápolis.

No evento de inauguração da duplicação do Anel Viário do Daia, estiveram também presentes outras autoridades, como o deputado federal Célio Silveira (MDB), o deputado estadual Amilton Filho (MDB), o presidente da Codego, Francisco Júnior, e o presidente da Goinfra Pedro Sales.

