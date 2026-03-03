Publicado edital de concurso para Fiscal de Saúde Pública, com salários de R$ 10 mil

3 de março de 2026
ses-go
Inscrições para concurso deverão ser feitas exclusivamente pela internet, de 20 de março a 21 de abril, mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 160 (Fotos: Sead-GO)

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) publicou edital de concurso público para provimento de 50 vagas efetivas de Fiscal de Saúde Pública na Secretaria de Estado da Saúde (SES). O certame será realizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e prevê salário inicial de R$ 10.118,44, além de prêmio de incentivo individual previsto em lei.

As vagas são destinadas a profissionais de nível superior com formação em áreas relacionadas à saúde e experiência mínima de dois anos após a graduação. A carga horária será de 40 horas semanais, com possibilidade de atuação em diferentes turnos e realização de fiscalizações em todo o território goiano.

O concurso oferece:

  • 15 vagas para biomédicos, enfermeiros, médicos ou cirurgiões-dentistas;
  • 15 vagas para farmacêuticos;
  • 10 vagas para profissionais com graduação em qualquer área e especialização em saúde;
  • 9 vagas para nutricionistas, engenheiros de alimentos ou médicos-veterinários com especialização em saúde
  • uma vaga para engenheiro civil ou arquiteto com especialização na área de saúde.

Do total, 37 vagas são para ampla concorrência, 10 para candidatos negros e 3 para pessoas com deficiência.

Entre as atribuições do cargo estão:

  • o planejamento e execução de ações de vigilância sanitária;
  • fiscalização de estabelecimentos e produtos que possam oferecer risco à saúde pública;
  • coordenação de equipes;
  • desenvolvimento de programas na área de saúde ambiental e do trabalhador.

Os aprovados serão lotados na Secretaria de Estado da Saúde, com sede em Goiânia, podendo atuar em todo o estado.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Iades, de 20 de março a 21 de abril, mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 160. O processo seletivo será composto por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de etapas específicas para candidatos que concorrerem às vagas reservadas.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em Goiânia ou na região metropolitana, na data provável de 10 de maio. A publicação do resultado final do concurso está prevista para o dia 2 de julho. O edital completo está disponível no portal da Sead (goias.gov.br/administracao/concursos-publicos-e-selecoes) e na página do Instituto Iades (iades.com.br).

 

