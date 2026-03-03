Março Lilás: Unidade de Saúde da Mulher ultrapassa 54 mil atendimentos na atual gestão

Números refletem a consolidação do serviço como ponto estratégico da rede municipal para atendimentos especializados voltados à saúde da mulher (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Referência no atendimento feminino em Anápolis, a Unidade de Saúde da Mulher já contabiliza 54.194 atendimentos na atual gestão do prefeito Márcio Corrêa. Os números refletem a consolidação do serviço como ponto estratégico da rede municipal para atendimentos especializados voltados à saúde da mulher e, entre eles, o exame preventivo.

Entre os dados mais relevantes estão mais de 12.500 consultas médicas na atenção especializada, além de 11.750 consultas com profissionais de nível superior na atenção primária – como psicólogos e nutricionistas. A unidade também realizou 1.418 ultrassonografias transvaginais, exame fundamental para o diagnóstico precoce e o acompanhamento de diversas condições ginecológicas.

O espaço é o único no município que oferece atendimento específico de planejamento familiar pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço contempla orientação sobre métodos contraceptivos, acompanhamento clínico, inserção e retirada de DIU e a abertura de processo para solicitação de laqueadura e vasectomia, conforme os critérios e protocolos previstos na legislação vigente.

Vale ressaltar, que as pacientes têm acesso a serviços essenciais de prevenção e diagnóstico, como a coleta de Papanicolau (preventivo do câncer de colo do útero) e solicitação de mamografia.

O atendimento é complementado por orientações nutricionais e farmacêuticas e pelo acompanhamento integral em saúde da mulher, incluindo pré-natal de alto risco e suporte no diagnóstico de câncer ginecológico e de mama, reforçando o papel da unidade como centro especializado voltado às demandas femininas no município.