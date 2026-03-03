Federação Sul Americana de Krav Maga realiza treinos gratuitos de defesa pessoal para mulheres em Goiás

Nas academias, as mulheres treinam gratuitamente e, para empresas interessadas, os instrutores habilitados da Federação Sul Americana de Krav Maga realizarão treinamentos gratuitos somente em março

Em março, mês da mulher, a Federação Sul Americana de Krav Maga, referência mundial em qualidade e precursora do Krav Maga (técnica de defesa pessoal) na América Latina, irá promover treinamentos gratuitos para elas em suas academias.

A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher revelou que 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. O levantamento, que ouviu mais de 21 mil mulheres, mostrou, ainda, que 71% das vítimas afirmaram que havia crianças presentes durante a agressão

São dados alarmantes e crescentes que comprovam que a segurança pública por si só não é suficiente para conter esse tipo de violência.

Nesse cenário, a Federação Sul Americana de Krav Maga, presidida por Grão Mestre Kobi Lichtenstein, o introdutor do Krav Maga na América Latina, entende que a melhor forma de se comemorar o mês de março, mês das Mulheres, é dando a elas a capacidade de se defender de ataques ou ameaças.

“Nosso objetivo é incentivar as mulheres a mudarem sua relação com o medo e se tornarem mais autoconfiantes por meio do treinamento do Krav Maga, uma técnica que foi criada para que qualquer pessoa, independente de sexo ou força física, pudesse se defender”, conta Grão Mestre Kobi.

Treinamentos gratuitos para elas

Para comemorar o Dia da Mulher, todas as academias da Federação Sul Americana de Krav Maga irão realizar um aulão gratuito para as mulheres.

O treinamento mostrará as possibilidades de defesa para as situações reais do dia a dia, como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento, tentativa de estupro e outras.

Instrutores habilitados por Grão Mestre Kobi vão mostrar, na prática, que com o treinamento adequado elas podem se tornar mais atentas, autoconfiantes e prontas para evitar qualquer tipo de ameaça ou agressão, a si ou a seus filhos.

Para participar, é necessário entrar em contato com a academia mais próxima e fazer sua inscrição prévia e gratuita: https://kravmaga.com.br/ academias/academias-goias/

Treinamentos gratuitos corporativos

Somente em março, a Federação Sul Americana de Krav Maga promoverá treinamentos gratuitos para as mulheres em grupos corporativos (empresas, associações, clubes etc).

As instituições interessadas em promoverem cursos de Krav Maga poderão entrar em contato com os instrutores habilitados das academias mais próximas para os agendamentos: https://kravmaga.com.br/ academias/academias-goias/

Krav Maga no Brasil

O Krav Maga foi criado por Imi Lichtenfeld, na década de 40, para que qualquer pessoa, independentemente de seu sexo, idade ou força física, pudesse se defender.

Foi trazido ao Brasil, em 1990, por Grão Mestre Kobi, que foi aluno direto de Imi, e vem sendo preservado pelos profissionais da Federação Sul Americana de Krav Maga exatamente como foi desenvolvido.

Os benefícios para elas são diversos. Além de melhorar a condição física, o Krav Maga confere aumento da autoestima e da autoconfiança. A mudança na relação com o medo torna essas mulheres mais alertas e menos acovardadas.

“Mas vale ressaltar que é necessário treinar com um instrutor habilitado para que o resultado seja efetivo, porque o Krav Maga não é um esporte e sim uma modalidade de defesa pessoal, sem campeonatos ou competições, no qual o maior prêmio é a vida”, completa Grão Mestre Kobi.

SERVIÇO: KRAV MAGA GRATUITO PARA MULHERES EM GOIÁS

GOIÂNIA:

Dia 14 de março

Às 9h30

Centro de Krav Maga: Rua s2, n573, Setor Bela Vista