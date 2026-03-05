Frequentadores aprovam restrição de circulação de bicicletas no Parque Ipiranga

Proposta é assegurar que o espaço permaneça organizado e seguro, preservando seu perfil de convivência familiar e incentivo ao lazer e à prática de atividades físicas Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As ocorrências registradas envolveram principalmente manobras nas pistas internas e circulação em alta velocidade, o que elevava o risco de quedas e colisões, colocando em perigo pedestres, crianças e idosos que utilizam o parque para lazer e atividades físicas.

Para quem trabalha nas proximidades ou é frequentador do parque, a decisão era aguardada. O comerciante Dawison Andrade afirma que os acidentes eram frequentes e preocupantes. “Essa mudança para tirar a pista de bicicleta já vinha sendo necessária. Teve muitos acidentes com pedestres, já atropelaram criança, já atropelaram idoso”, relatou.

Sérgio Antônio Gonzaga, que também é comerciante na região, diz que já presenciou diversas situações de risco. “Estava uma bagunça. Tinha ciclista dando ‘grau’, andando só em uma roda. Agora vai ficar bem melhor”, contou. Sandra Borges, frequentadora do parque, também acredita que a restrição é positiva. “A nova norma vai deixar o parque mais tranquilo e organizado” comentou.

Patrícia Alencar, que costuma ir ao local para correr, aprovou a medida. “Muito bom, ainda mais para quem corre todo dia. A gente consegue manter o ritmo sem interrupção”, elogiou.

Agente responsável pela administração do Parque Ipiranga, Krislainy Ferraz reforça que os problemas são antigos e recorrentes. Segundo ela, vigias que trabalham no local já presenciaram diversas infrações cometidas por ciclistas, principalmente fora da área que era destinada a eles. “Foi feita uma pista específica para bicicletas ao redor do parque, mas muitos não respeitavam. Nem na própria pista respeitavam a velocidade. Já tivemos colisão de bicicleta com bicicleta por alta velocidade, um senhor caiu e quebrou o braço, crianças já foram atropeladas na pista de caminhada e até perto do bebedouro e do parquinho”, relatou.

A Prefeitura de Anapolis informa que a sinalização do Parque Ipiranga será ampliada e reforçada, além da continuidade das ações educativas para orientar os frequentadores sobre as novas regras. A proposta é assegurar que o espaço permaneça organizado e seguro, preservando seu perfil de convivência familiar e incentivo ao lazer e à prática de atividades físicas.