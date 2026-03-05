Anápolis oferece gratuitamente imunizante contra bronquiolite para bebês e crianças do grupo de risco

Imunizante está disponível para bebês com comorbidades no Centro Intermediário de Imunobiológicos Especiais (CIIE) de Anápolis, localizado no Anashopping (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

No município, o medicamento está disponível para recém-nascidos prematuros, com idade gestacional de até 36 semanas e 6 dias, que estejam atualmente com menos de seis meses, e para crianças de até 23 meses com comorbidades que aumentem o risco de complicações respiratórias.

Entre as comorbidades atendidas estão síndrome de Down, fibrose cística, doença cardíaca congênita significativa, doença pulmonar crônica da prematuridade, doenças neuromusculares graves, imunocomprometimento grave e anomalias congênitas das vias aéreas, além de outras doenças pulmonares graves.

O Nirsevimabe é administrado em dose única e oferece proteção imediata após a aplicação. Entre os benefícios estão a redução do risco de formas graves da bronquiolite, com diminuição da necessidade de internações e de complicações respiratórias decorrentes da doença.

Em caso de necessidade do uso do medicamento, a solicitação deve ser feita mediante análise da documentação, que inclui receita e avaliação médica. Após a entrega dos documentos à equipe técnica, é realizado o agendamento para a aplicação.

Para saber mais informações e esclarecer dúvidas, os interessados podem enviar uma mensagem para o número (62) 99353-4734 ou ligar na Vigilância em Saúde no número (62) 2604-0485 no ramal 1486.