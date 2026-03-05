Exportações goianas crescem 5,5% em janeiro

As exportações goianas somaram US$ 721,04 milhões em janeiro de 2026, um crescimento de 5,5% em relação ao mesmo mês de 2025, segundo análise do Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).

Com importações de US$ 416,40 milhões, o estado registrou superávit comercial de US$ 304,64 milhões no período.

O resultado reflete, sobretudo, o desempenho do agronegócio, que segue como principal motor das vendas externas de Goiás. O setor respondeu por 67,4% de todas as exportações do estado, movimentando US$ 485,88 milhões em janeiro.

Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, os resultados refletem a competitividade da economia goiana no cenário internacional.

“Os números mostram a força da economia de Goiás no comércio exterior, especialmente a partir do agronegócio e da mineração, setores que têm ampliado a presença do estado em diferentes mercados. Esse desempenho reforça a capacidade produtiva de Goiás e sua inserção cada vez mais relevante nas cadeias globais de comércio”, afirma.

Exportações goianas

Entre os produtos exportados, destacaram-se os complexos carnes e soja, que juntos somaram US$ 348,73 milhões, representando 48,3% da pauta exportadora goiana no mês.

O complexo carnes liderou as vendas externas, com US$ 227,85 milhões exportados, aumento de 34,4% em relação a janeiro de 2025, impulsionado principalmente pelas exportações de carne bovina in natura e carne suína industrializada.

Na sequência, aparece o complexo minério, com US$ 175,15 milhões exportados e crescimento de 12,1% na comparação anual. Já o complexo soja registrou US$ 120,88 milhões, avanço de 13,9% frente ao mesmo período do ano passado.

Principais parceiros comerciais

A China permaneceu como principal destino das exportações goianas, com US$ 148,66 milhões, o equivalente a 20,6% do total exportado pelo estado. Os principais produtos enviados ao país foram carnes bovinas e soja.

Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, com US$ 69,05 milhões, registrando crescimento expressivo de 285,8% em relação a janeiro do ano anterior, impulsionado principalmente pelas exportações de carnes.

Outro destaque foi a Bulgária, que ocupou a terceira posição entre os destinos das exportações goianas no período, com US$ 67,10 milhões, concentrados em vendas de minérios de cobre e seus concentrados.

Municípios que mais exportaram

No recorte municipal, Rio Verde liderou as exportações goianas, com US$ 107,46 milhões, o equivalente a 15,7% do total exportado pelo estado em janeiro.

Também se destacaram Alto Horizonte (US$ 67,10 milhões), Mozarlândia (US$ 66,05 milhões), Jataí (US$ 49,82 milhões) e Itumbiara (US$ 42,76 milhões). Juntos, os dez principais municípios exportadores concentraram 69,6% das vendas externas de Goiás no período.

Importações

As importações goianas totalizaram US$ 416,40 milhões em janeiro, com destaque para produtos farmacêuticos, que representaram 43,4% do total importado, seguidos por fertilizantes (12,9%) e máquinas e equipamentos industriais (9,5%).

Entre os municípios importadores, Anápolis liderou com 44,6% do total, seguida por Catalão (17,8%), Aparecida de Goiânia (16,3%) e Goiânia (8,4%), evidenciando a concentração logística e industrial das compras externas do estado.

O boletim completo do Comércio Exterior Mensal – janeiro de 2026 está disponível no site do Instituto Mauro Borges.