Projeto Quinta no Cinema terá exibições semanais gratuitas no Cine Sibasolly

Programação será composta por obras selecionadas do catálogo da Programadora Brasil, além de produções audiovisuais anapolinas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A estreia acontece no dia 05 de março, às 15h, no Cine Sibasolly, localizado no Centro Cultural Ulysses Guimarães. A programação terá início com uma cerimônia de abertura e, em seguida, a exibição de um documentário produzido por um cineasta anapolino Carlos César (Cesinha), ganhador do Primeiro Festival de Cinema de Anápolis. A partir dessa data, as sessões ocorrerão semanalmente, sempre às 15h, consolidando o projeto como uma iniciativa permanente no calendário cultural da cidade.

A programação será composta por obras selecionadas do catálogo da Programadora Brasil, além de produções audiovisuais anapolinas, promovendo o acesso democrático à cultura, a valorização da identidade local e o fortalecimento da diversidade estética e regional do cinema brasileiro.

O espaço possui capacidade total para 41 pessoas, sendo 40 cadeiras e um local reservado para cadeirante. A entrada é gratuita e não há restrição de idade. Não será permitido o consumo de alimentos e bebidas no interior do cinema.

Com caráter permanente, o projeto busca ampliar o acesso à produção cinematográfica brasileira, incentivar a formação de público e fortalecer o cenário audiovisual de Anápolis.