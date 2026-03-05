Gás do Povo: vale-recarga está disponibilizado para famílias que possuem direito ao benefício em Anápolis

Foco do programa é levar mais dignidade, segurança alimentar e apoio às famílias atendidas pela rede socioassistencial (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O benefício é destinado a famílias beneficiárias do Bolsa Família, com dois ou mais integrantes na composição familiar, renda por pessoa de até meio salário-mínimo, CadÚnico atualizado nos últimos dois anos e CPF do responsável familiar regularizado.

A consulta pode ser feita de forma simples e online, por meio do link https://gasdopovo.mds.gov.br. Ao informar o CPF, o cidadão poderá verificar se está apto a receber o benefício e consultar as revendas credenciadas responsáveis pela distribuição do gás no município.

Para realizar a recarga pelo programa Gás do Povo, o beneficiário deve levar o botijão vazio até uma revenda credenciada no município ou verificar se o estabelecimento oferece serviço de entrega — podendo haver cobrança da taxa de entrega, que deve ser confirmada previamente.

No momento da troca, o vale-recarga pode ser utilizado de três formas: com o cartão do Bolsa Família com chip e senha, com o cartão de débito da conta da Caixa e senha, ou ainda informando o CPF do responsável familiar juntamente com o código de validação enviado por SMS para o celular cadastrado na Caixa. Após a confirmação, o botijão vazio é substituído por outro cheio, de forma simples, rápida e segura.

O foco do programa é levar mais dignidade, segurança alimentar e apoio às famílias atendidas pela rede socioassistencial. Em caso de dúvidas, ou necessidade de atualização cadastral, o cidadão deve procurar a unidade uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em pontos de atendimento do CadÚnico – no Feirão do Jundiaí.

Confira

SEDE DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO)

Avenida Visconde de Taunay – Feirão do Jundiaí

CRAS SUL

Rua Copa 23 – ao lado do Feirão Reny Cury – Residencial Copacabana

CRAS NORTE

Avenida do Estado, nº 2 – Quadra B – Vila Norte

CRAS LESTE I

Avenida JK – Quadra 12 – Jardim Alvorada

CRAS LESTE II

Rua Antônio de Souza França, nº 29 – Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro