Empreendedorismo feminino: mais de 15 mil goianas abriram empresa apenas neste ano

Goiás já contabiliza mais de 40 mil empresas abertas em 2026, com destaque para o empreendedorismo feminino. Desse total, 15.161 possuem mulheres no quadro societário, ou seja, 37,5% têm pelo menos uma mulher à frente do negócio.

Os dados são da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) e demonstram a relevância do perfil feminino no desenvolvimento da economia goiana.

Empreendedorismo feminino

Do grupo de empresas com presença feminina na sua base, a maior parte, 13.234, são de microempreendedoras individuais. Para o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira, os números apenas reforçam uma tendência que, há anos, vem se consolidando em Goiás.

“A empreendedora se dedica ao seu negócio e as mulheres são responsáveis pela maior parte das empresas sólidas, ou seja, aquelas que não fecham as portas em curto espaço de tempo”, pontua.

No total, Goiás abriu 40.375 empresas, em 2026, sendo 31.790 de perfil MEI. Apenas em fevereiro, foram 13.675 microempreendedores individuais registrados e 4.176 pequenas, médias e grandes empresas.

Dados gerais

O relatório da Juceg referente a fevereiro de 2026 aponta que Goiás possui, atualmente, 1.295.561 empresas ativas, sendo 680.635 MEIs e 614.966 dos demais portes.

Pouco mais de 30% desse total estão sediadas na capital, que permanece como a cidade com maior registro de aberturas por mês. Na sequência, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso seguem como os municípios com maior concentração de negócios em atividade.

Das empresas abertas apenas, em 2026, 349 registraram capital social superior a R$ 500 mil, sendo responsáveis por um investimento bruto inicial de R$ 1,31 bilhão. O capital investido no Estado, desconsiderando as Meis, chega a R$ 1,8 bilhão em 2026.

Portugal, Espanha, Nicarágua, Nigéria, Suíça, Síria, Itália, Estados Unidos, entre outros, estão na lista de países que aparecem como origem de ao menos um dos sócios de empresas que se instalaram em Goiás no último mês.