Autódromo de Goiânia passa por ajustes finais para receber MotoGP

Única sede na América Latina no campeonato Mundial de MotoGP em 2026, Goiânia finaliza a preparação para representar o Brasil e receber a elite mundial da motovelocidade, do dia 20 a 22 de março, após um hiato de mais de 20 anos sem corridas em solo brasileiro.

O governador Ronaldo Caiado, a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, e o vice-governador Daniel Vilela vistoriaram, nesta quarta-feira (04/03), os últimos detalhes da obra no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

A modernização da estrutura está 95% concluída e teve aporte de R$ 250 milhões do Governo de Goiás.

Mundial de MotoGP em Goiânia

A 17 dias do Grande Prêmio Brasil de MotoGP, o governador percorreu as instalações e enfatizou que garantiu uma pista de qualidade internacionalmente reconhecida com aplicação de alta tecnologia nos sistemas de segurança, instalações dos boxes, infraestrutura de suporte médico completa, entre outros diferenciais.

“Estamos mostrando para o mundo que aqui nós temos o que há de mais sofisticado em tecnologia”, enfatizou. “Nós recuperamos para o Brasil e para o Estado de Goiás esse grande campeonato que é, sem dúvida, uma grande coqueluche no mundo”, acrescentou.

Caiado mencionou o sistema de controle de prova, considerado o mais moderno entre as pistas da América Latina.

“Você vai para o box e tem informações, tem visão de tudo, tem toda a cronometragem da velocidade, o aspecto da pista, sensores do solo, ao mesmo tempo a telemetria”, ressaltou. Durante vistoria da pista que vai receber em breve campeonato Mundial de MotoGP 2026, Governador Ronaldo Caiado ressalta investimento com alta tecnologia na obra do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (Fotos: Secom-GO)

A requalificação incluiu:

reconstrução e alargamento da pista;

modernização e ampliação dos 22 boxes;

reconfiguração dos camarotes, com melhor visibilidade da pista e novo sistema de climatização;

construção de nova torre integrada;

viaduto de acesso de serviço, entre outros.

Estão em finalização serviços de jardinagem e novos banheiros família.

Ações paralelas

A coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, destacou que, em paralelo, o evento terá oficinas profissionalizantes com equipes dos Colégios Tecnológicos de Goiás com foco na qualificação profissional e no fortalecimento da educação tecnológica no estado.

“Todos os grandes eventos que existem em Goiás, a gente sempre deixa um cunho social. E não é diferente dessa grandiosidade que vocês estão vendo aqui. Então aqui também acontecerá oficina mecânica para moto, bicicleta e carro de primeira qualidade”, afirmou.

A parceria entre o Estado e a empresa espanhola, Dorna Sports, gestora da MotoGP, garantiu para Goiânia a realização da prova entre 2026 e 2030.

“Esse evento vai refletir a grandeza do nosso Estado, a grandeza de Goiás. Nós vamos estar prontos para receber qualquer prova internacional de automobilismo. Esse aqui é hoje, sem dúvida nenhuma, o melhor autódromo do Brasil”, pontuou o vice-governador Daniel Vilela ao mencionar que o evento coloca Goiás como referência para outras disputas de velocidade.

Convidado a cantar o hino nacional antes da corrida principal do MotoGP, o cantor Gusttavo Lima também esteve no local.

“Nesses quase 20 anos de carreira, a gente já fez eventos de todas as formas, já cantamos em várias partes do mundo, mas realmente é algo novo”, afirmou o artista.

“Estamos em Goiás, capital da música sertaneja, berço da música sertaneja. Eu fiquei pensando em misturar o hino nacional com a viola caipira. Vai ser diferenciado. É a hora em que o mundo inteiro vai estar com os olhos voltados para o nosso estado”, adiantou.

“É a maior categoria de motociclismo do mundo, com os melhores pilotos do mundo, é uma coisa que vai ser fantástica. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas virão para cá”, afirmou o gerente do autódromo e ex-piloto, Luiz Roberto Boettcher.

A homologação da pista está prevista para o próximo dia 19 de março. O ato abre oficialmente o Grande Prêmio do Brasil no calendário da competição.

Pleno Funcionamento

Em evento teste no último sábado (28/02), pilotos convidados realizaram simulações de corrida, com a presença de técnicos da Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

“Na parte de segurança investiram pesado, todas as saídas de curva estão com uma área de escape maior, estão com uma caixa de brita consideravelmente maior”, avaliou o piloto goiano Eduardo Marques, atual campeão brasileiro de Motovelocidade na categoria 1000 Light.

“Com asfalto novo e todas essas mudanças agora é possível tanto acelerar antes, mais forte, e frear depois, o que se traduz em um tempo muito menor de volta”, exemplificou.

Novos sistemas de segurança

Os novos sistemas de segurança, como áreas de escape, colchões de ar e barreiras infláveis (airfence), também foram testados.

“[São] 49 câmeras em todo o circuito que fazem todo o monitoramento das provas da competição. Então, em qualquer acidente, é feito zoom, as câmeras têm zoom óptico de 38 vezes. Altíssima tecnologia”, frisou o arquiteto e urbanista responsável pela obra da pista, Carlos Wieck.

Os equipamentos foram adquiridos pelo governo estadual e permanecerão no autódromo.

Impulso

No final de semana do MotoGP, a capital deve atrair mais de 150 mil pessoas, entre turistas nacionais e internacionais. O impacto estende-se também para a região metropolitana de Goiânia, com a geração de pelo menos 4 mil empregos diretos e indiretos, além de fortalecer o turismo.

O evento deve movimentar cerca de R$ 870 milhões na economia estadual, em alguns setores como hotelaria, comércio, alimentação e serviços.