Estudantes do 1º ao 9º ano passarão a ter aulas de empreendedorismo em Anápolis

Metodologia é trabalhada de forma multidisciplinar e é considerada um marco de transformação social (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

De acordo com a secretária de Educação, Adriana Rocha, um projeto piloto foi trabalhado ao longo de 2025 entre os alunos das unidades integrais, gerando resultados bastante positivo. “Ao percebermos as mudanças de comportamento e interesse dos alunos, buscamos o Sebrae para ampliarmos essa parceria”, afirmou.

Os 23,3 mil estudantes do Ensino Fundamental – do 1º ao 5º ano – vão trilhar as diretrizes do Jovens Empreendedores Primeiro Passo (JEPP) Sebrae, que propõe desenvolver competências como iniciativa, cooperação e planejamento. A metodologia é trabalhada de forma multidisciplinar e é considerada um marco de transformação social.

“É importante para uma criança começar a ter consciência financeira logo cedo, além de levar os ensinamentos para casa. Muitas vezes, desperta o olhar de uma pessoa próxima para algo que pode transformar a vida de uma família”, ressalta Adriana.

“São ensinamentos que poderão ser aplicados a nível socioemocional e que também serão desenvolvidos no mundo do trabalho. A expectativa é que as apostilas e cadernos sejam entregues no mês de março”, explicou a gestora de educação empreendedora estadual do Sebrae, Bruna Maia.

Já os alunos do 6º ao 9º ano trabalharão em cadernos de atividades desenvolvidos e pensados para uma progressão por etapas. Na prática, aprendem a trabalhar com soluções sustentáveis (6º ano), robótica empreendedora (7º ano), tecnologias digitais e soluções empreendedoras (8º ano) e, por último, geração empreendedoras (9º ano).