Humberto El Zayek morre aos 64 anos e deixa legado em Anápolis

Por Cris Mateus

Foto: Diário da Redação

O empresário Humberto Elias El Zayek faleceu aos 64 anos na tarde desta sexta-feira (06), em Goiânia onde estava internado lutando contra um câncer. Era conhecido e querido por muitos anapolinos e deixou uma trajetória marcada por atuação em diferentes áreas profissionais no estado de Goiás.

Humberto construiu parte de sua carreira na comunicação. Trabalhou por muitos anos na TV Tocantins, hoje TV Anhanguera e também atuou no Canal 14, em Anápolis. Além disso, exerceu a função de diretor de operações da Urban.

Com formação em engenharia, participou de diversos empreendimentos ao longo da vida profissional. Teve atuação em áreas como construção civil, consultoria ambiental, publicidade e no setor imobiliário, contribuindo para o desenvolvimento de diferentes segmentos do mercado anapolino.

O empresário Carlos Nogueira, que trabalhou com Humberto, relembrou o profissional e o amigo.

“Nós trabalhamos juntos de 2010 a 2014 no extinto canal Anápolis, o Canal 5 da Net, porém eu o conhecia desde a época da TV Tocantins. Humberto era diferenciado, um cara inteligente, pensava à frente do tempo dele. Há algum tempo nos reuníamos todas as quintas-feiras pra confraternizar, depois nos afastamos um pouco. É uma pessoa que vai deixar saudades”, destacou.

Outro amigo, Marquinhos (Marcos Nunes Franco), que trabalhou com Humberto na TV Tocantins, destacou o lado humano do empresário.

“Humberto era uma pessoa que todo mundo gostava. Ele ajudava todo mundo e não olhava a classe social. Pessoa melhor é difícil de achar. Hoje recebi várias ligações de pessoas que ele já ajudou, todos falando da falta que ele vai fazer. Era muito educado. Para mim, foi mais que um amigo. Vou lembrar sempre dele me chamando de ‘Markim Gatim’, um apelido antigo”, contou.

Nilton Pereira que hoje faz parte da equipe da rádio Imprensa relembrou o trabalho, também na TV Anhanguera, ao lado do amigo.

‘’ Eu convivi com o Zayek alguns anos, na TV Tocantins, eu era Gerente de Jornalismo, e ele era gerente administrativo. Humberto era um camarada brilhante, estudou na Unicamp, o pai dele era também um grande empresário aqui na cidade de Anápolis, Humberto era um cara dinâmico, sempre muito educado, ele tinha conhecimento de tudo o que ele fez. Então é uma perda lamentável, sempre tivemos uma boa amizade, nós nunca perdemos o contato. Tenho o Humberto como um grande companheiro, e a gente lamenta essa perda. Estou sentindo muito com a morte dele, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu resumiria em valeu, valeu mesmo Humberto El Zayek’’. Destacou o amigo e profissional.

Humberto que deixa a Esposa Cátia, Filhos e netos foi velado no Velório São Sebastião desde as 19h desta sexta-feira (06) e sepultado neste sábado (07) às 11h da manhã no Cemitério São Miguel.

Cris Mateus

É formada em Publicidade e propaganda, atualmente é repórter esportiva e apresentadora em Anápolis.