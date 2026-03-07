Atlético-GO e Goiás iniciam decisão do Goianão 2026 no Antônio Accioly

7 de março de 2026
Por Cris Mateus

Atlético-GO e Goiás começam neste sábado (7) a disputa pelo título do Campeonato Goiano de 2026. O primeiro jogo da final será realizado às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, casa do Dragão, que tenta aproveitar o mando de campo para sair na frente na decisão.

A expectativa é de um confronto equilibrado entre dois dos clubes mais tradicionais do futebol goiano. Jogando diante de sua torcida, o Atlético-GO busca construir uma vantagem para o jogo de volta, que será disputado no estádio do rival.

O Dragão chega à final embalado por conquistas recentes. Em 2024, a equipe conquistou o título estadual ao vencer o Vila Nova na decisão, garantindo o tricampeonato consecutivo — após também levantar a taça em 2022 e 2023. Agora, o clube tenta ampliar a sequência vitoriosa e conquistar mais um troféu do Goianão.

Do outro lado, o Goiás entra em campo com o objetivo de encerrar um longo período sem títulos estaduais. A última conquista do Esmeraldino foi em 2018, e desde então o clube vive um jejum de sete anos. A final contra o rival surge como oportunidade de voltar ao topo do futebol goiano.

O primeiro duelo da decisão promete clima de rivalidade e muita disputa em campo. Apesar da expectativa de casa cheia, a partida será disputada com torcida única.

A arbitragem do confronto ficará a cargo do experiente árbitro Anderson Daronco. Ao longo do campeonato, a arbitragem foi alvo de diversas reclamações por parte dos clubes. Por isso, para a fase final da competição, a organização decidiu escalar árbitros de fora do estado para comandar os jogos decisivos.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Paulo Vítor; Matheus Ribeiro, Adriano Martins, Natã Felipe e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Igor Henrique, Ariel e Guilherme Marques; Léo Jacó e Derek.
Técnico: Lacerda.

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Luisão, Lucas Ribeiro e Nicolas; Baldória, Filipe Machado (Gegê) e Lourenço; Jean Carlos, Anselmo Ramon e Pedrinho.
Técnico: Daniel Paulista.

Ficha técnica

Atlético-GO x Goiás — Final do Campeonato Goiano 2026 (jogo de ida)
Data: 7 de março (sábado)
Horário: 16h
Local: Estádio Antônio Accioly

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)
Assistente 1: Danilo Simon Manis (Fifa/SP)
Assistente 2: Rafael Alves da Silva (Fifa/RS)
Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá (Fifa/RJ)

 

 

Cris Mateus

É formada em Publicidade e propaganda, atualmente é repórter esportiva e apresentadora em Anápolis.

