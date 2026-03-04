Após temporada de conquistas, Anapolina SAF confirma primeiras saídas por empréstimo
Por Cris Mateus
Após um início de 2026 marcado por resultados expressivos, a Anapolina SAF já começa a reorganizar o elenco para empréstimos para a sequência do ano. Com vaga na Copa do Brasil, classificada para a Série D do Campeonato Brasileiro e vencedora do título de campeã do interior, a equipe encerra um ciclo vitorioso e inicia um novo momento nos bastidores.
Com o calendário concluído, a diretoria colocou em prática o planejamento para o restante da temporada e oficializou as primeiras negociações envolvendo jogadores do grupo principal.
Donato defenderá o Tombense
O zagueiro Donato é um dos nomes confirmados fora do elenco. O defensor atuará pelo Tombense, que disputará a Série D em 2026. A expectativa é de que o atleta fortaleça o setor defensivo da equipe mineira na competição nacional.
Wadson troca destino e acerta com o Juventude
O lateral Wadson protagonizou uma reviravolta nesta terça-feira. Inicialmente anunciado pelo Atlético-GO e dado como presente no centro de treinamentos do clube, o jogador teve sua situação redefinida horas depois. No início da noite, foi confirmada sua transferência para o Juventude, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.
Roberto Baggio é regularizado e reforça o Velo Clube
Outro atleta negociado é o meia Roberto Baggio, que defenderá o Velo Clube. A equipe participará tanto da Série D quanto da Copa do Brasil.
O nome do jogador já consta no Boletim Informativo Diário (BID), publicado nesta terça-feira (03), o que o deixa apto para estrear na competição nacional. Na Copa do Brasil, o Velo Clube terá pela frente o Vila Nova como adversário.
Wesley é apresentado no Botafogo-SP
O atacante Wesley também está de saída. Após ser anunciado pela imprensa de Ribeirão Preto na última semana, o jogador foi oficialmente integrado ao elenco do Botafogo-SP nesta terça-feira (03).
O clube paulista disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, e o vínculo de empréstimo do atleta segue até o fim da competição.
Davi atuará no futebol catarinense
Fechando a lista de negociações já confirmadas, o atacante Davi reforçará o Marcílio Dias, equipe de Santa Catarina que também estará na disputa da Série D em 2026.
Todas as movimentações envolvem contratos de empréstimo. A tendência é que novas liberações sejam anunciadas nos próximos dias, dando sequência ao processo de reformulação do elenco após uma temporada que recolocou a Anapolina SAF em destaque no cenário nacional.